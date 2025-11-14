‘이혼’ 홍진경, 조울증 눈물 고백 “죽을 고비만 세 번…전 재산은 딸에게”

유튜브 채널 ‘공부왕찐천재 홍진경’ 캡처

방송인 홍진경이 최근 극심한 스트레스와 조울증을 겪고 있다고 솔직하게 털어놨다.

지난 13일 공개된 유튜브 채널 ‘공부왕 찐천재 홍진경’에는 ‘극심한 스트레스로 조울증 걸려버린 홍진경이 살기 위해 찾은 곳은?’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 그는 유튜브 담당 PD와 함께 개그맨 출신 작가 고명환이 거주하는 욕지도로 향했다.

유튜브 채널 ‘공부왕 찐천재 홍진경’ 캡처

이동 중 홍진경은 웃음과 눈물을 반복하며 감정이 흔들리는 모습을 보였다. PD는 “텐션 올려”, “왜그래”, “우울한 거 하지 마!” 등의 멘트로 분위기를 전환하려 했고, 홍진경은 “내가 우울해 보여?”라고 반문했다. 이에 PD는 “계속 웃으면서 다녀”라고 답했다.

홍진경은 고명환의 사고와 회복 과정을 이야기하며 “오빠가 큰 교통사고로 죽을 고비를 넘긴 뒤에 사람이 달라졌다. 인사이트가 엄청나게 넓어졌다”고 말했다.

이어 “의사가 사고 당시 명환 오빠가 눈 뜨자마자 유언부터 하라고 했다더라. 무조건 살 수 없다고. 눈 뜬 순간 ‘내가 하고 싶은 거 하나도 못 했구나’ 생각이 들었다고 하더라. 원하는 걸 아무렇지 않게 외면하고 사는 분들이 있다면 명환 오빠 얘기 들으면 울림 있을 것”이라고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘공부왕 찐천재 홍진경’ 캡처

자신의 경험도 공유했다. 홍진경은 “나도 죽을 고비를 3번 넘겼다”며 “한번은 뜨거운 한증막에서 잠이 들어 혼수상태에 빠질 뻔했고, 두 번째는 암, 세 번째는 라엘이가 어릴 때”라고 설명했다. 일본에서 딸을 업고 차도를 건너던 중 아찔했던 순간을 회상하며 “당시 1초 머뭇거렸는데, 내 앞으로 차가 스치듯 지나가는 거다. 머뭇거리지 않았으면 날 쳤던 것”이라고 말했다.

PD가 “세 번이나 죽을 고비 넘겼는데 달라진 게 있냐?”라고 묻자, 홍진경은 “크게 달라지진 않았다”며 웃었다. 이후 갑자기 눈물을 보이기도 했고, PD는 “이번 브이로그는 홍진경 우울증으로 가야겠다”고 농담하며 분위기를 풀었다. 그러자 홍진경은 “조울증, 조울증”이라고 정정해 웃음을 자아냈다.

또한 홍진경은 “난 병원 장례식장에서 죽고 싶지 않다. 내가 자주 가는 성북동 성당에서 하고 싶다”며 “재산은 라엘에게 100% 줄 것”이라고 밝혔다. 이에 PD가 “성당에 기부할 줄 알았더니”라고 반응하자, 홍진경은 “물려줄 돈도 없다”고 답했다.

한편, 홍진경은 2003년 5세 연상의 사업가와 5년간의 교제 끝에 결혼했으며, 결혼 7년 만인 2010년에 딸 라엘 양을 품에 안았다. 하지만 지난 8월, 결혼 22년 만에 이혼 소식을 전해 팬들에게 적지 않은 충격을 안겼다.

