李 대통령 “한·미, 핵추진잠수함 건조 추진 뜻 모아… 우라늄 농축 및 재처리 권한 확대 美 지지 확보”

이재명 대통령은 14일 한·미 무역 통상 협상 및 안보 협의 팩트시트를 발표하고 “이번 협상을 통해 한·미 양국은 대한민국의 수십 년 숙원이자 한반도 평화와 안정을 위한 필수 전략자산인 핵추진잠수함(핵잠) 건조를 추진하기로 함께 뜻을 모았다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 기자회견장에서 한미 팩트시트 최종 합의와 관련해 발표하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 한·미 간 팩트시트 확정을 발표하며 이처럼 말했다. 이 대통령은 “우라늄 농축과 사용 후 핵연료 재처리 권한 확대에 대해서도 미국 정부의 지지를 확보하는 데 성공했다”며 “매우 의미 있는 진전으로 생각된다”고 평가했다. 이어 “또한 미국 상선뿐만 아니라 미 해군 함정 건조조차도 대한민국 내에서 진행할 수 있도록 제도적 개선책을 모색하기로 했다”며 “대한민국과 미국의 조선업이 함께 위대해질 수 있는 발판이 구축된 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 “이와 함께 주한미군의 지속적 주둔과 확장 억제에 대한 미국의 확고한 공약도 거듭 확인했다”며 “국방력 강화와 전작권 환수를 통해 한반도 방위에 대한 우리의 주도적 의지를 천명했고, 미국은 이를 지지하며 지원하겠다는 의지를 강력히 피력했다”고 밝혔다. 이어 “이로써 한·미동맹은 안보와 경제, 첨단기술을 포괄하는 진정한 미래형 전략적 포괄동맹으로 발전·심화하게 됐다”며 “한·미 양국이 함께 윈윈(Win-win)하는 한·미동맹 르네상스의 문이 활짝 열렸다”고 말했다.

