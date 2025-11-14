비, ♥김태희 모교 서울대 방문해 팔불출 애정 "재봉틀인 줄"

가수 겸 배우 비가 아내 김태희의 모교 서울대를 찾았다.

지난 13일 유튜브 채널 '시즌비시즌 Season B Season'에는 '서울대에 입학한 복학생 정지훈 oppa'라는 제목의 영상이 올라왔다.

사진=유튜브 채널 '시즌비시즌 Season B Season' 캡처

영상에서 비는 "오늘 서울대에 왔다"며 "오늘 '합시다' 중에 무슨 사연인지는 모르겠는데, 지금 서울대에 다니는데 (시비시 제작사에서) 인턴을 한다고 한다"고 말했다.

유튜브 제작진은 "'서울대 방송반인데, 개강하면서 합방을 신청하면 안되냐'고 했다"고 설명했다.

비는 "그래서 온거야?"라고 말했고, 이후 서울대에 다니는 여학생이 등장했다. 이 여학생은 현재 3학년으로, PD의 꿈을 갖고 있다고 밝혔다.

비는 서울대 여학생에게 학교 자랑을 해달라고 했다. 여학생은 "학교 안에 카페가 많다"고 답했다.

비는 서울대 캠퍼스에서 여러 학생들을 인터뷰했다. 곳곳에서 서울대 학생들의 열렬한 환호를 받았다.

한 여학생이 비에게 "잘 생겼다"고 말했다. 비는 이 여학생에게 "로스쿨 다니냐"고 물었고, 여학생은 "저희 의류학과"라고 했다.

김태희가 다닌 의류학과였던 것이다.

이에 비는 걸음을 멈췄고 이 여학생에게 "의류학과 어떠냐"고 물었다.

여학생은 "항상 김태희 씨 이야기가 많이 나온다"고 말했다. 비가 "왜 나오냐"고 묻자 여학생은 "유명하셔서"라고 답했다.

비는 "여기 있을 때도 공부 잘했대요?"라고 물었고 여학생은 "네"라고 답했다.

비는 "난 잘 모르겠어서"라며 겸손한 모습을 보였다.

구내식당에서 비는 학생들과 식사를 했다. 학생들은 "만약 서울대에 입학한다면 무슨 과에 가보고 싶냐", "의류학과는 어떠냐"고 물었다.

비는 "내 적성에는 안 맞을 것 같다"고 답했다. "옷이 찢어지면 내가 꿰맨다. 매듭 짓는 게 너무 어렵다"고 했다.

"우리 와이프가 '줘 봐' 그러더니 쫙 매듭 지어갖고"라며 바느질하는 모습을 동작으로 보여줬다. 비는 "난 재봉틀인 줄 알았다"며 김태희에 대한 팔불출 애정을 나타냈다.

한편 비는 2017년 1월 배우 김태희와 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 비와 김태희는 연예계에서 행복한 가정을 꾸린 대표 스타로 꼽힌다. 두 사람은 2012년 광고 촬영 현장에서 만난 게 인연이 돼 그해 말 연인으로 발전했다. 2013년 1월 열애사실이 알려지면서 공개 연애를 시작했다. 두 사람은 교제 기간 동안 불화설이 한 번도 없어 연예계 대표 잉꼬 커플로 꼽히기도 했다.

비는 1998년 그룹 '팬클럽' 멤버로 가요계에 데뷔했다. 2002년 솔로로 전향, 데뷔곡 '나쁜 남자'로 스타덤에 올랐다. '태양을 피하는 방법' '레이니즘' 등을 히트시켰다. 드라마 '상두야 학교 가자'(2003) '풀하우스'(2004) '이 죽일놈의 사랑'(2005) '돌아와요 아저씨'(2016) '고스트 닥터'(2022), 영화 '싸이보그지만 괜찮아'(2006) '자전차왕 엄복동'(2019) 등에 출연했다.

서울대 의류학과를 졸업한 김태희는 2000년 CF 모델로 데뷔했다. 드라마 '천국의 계단'(2003) '러브스토리 인 하버드'(2004) '아이리스'(2009) '마이 프린세스'(2011) '장옥정, 사랑에 살다'(2013) '용팔이'(2015) '하이바이, 마마!'(2020) '마당이 있는 집'(2023), 영화 '중천'(2006) '싸움'(2007), '그랑프리'(2010) 등에 출연했다.

