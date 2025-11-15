‘썸댕문’에서 피어난 썸…서대문구, 반려견 키우는 청춘들 잇다

서울 서대문구가 최근 반려견을 키우는 미혼남녀를 위한 이색 만남 행사를 열었다.

서대문구는 지난 10월31일부터 이달1일까지 반려동물복합문화공간 ‘서대문 내품애(愛)센터’에서 미혼남녀 만남 행사 ‘썸댕문 with 내품애센터’를 열었다고 15일 밝혔다.

서대문구가 미혼남녀 만남 행사 ‘썸댕문 with 내품애센터’를 진행하고 있는 모습. 서대문구 제공

구에 따르면 서대문구가족센터가 주관한 이번 행사는 반려견을 키우는 미혼 남녀가 공감대를 나누고 연애와 결혼에 대해 긍정적인 인식을 가질 수 있도록 기획됐다.

참가자들은 자기소개를 시작으로 반려견과 함께하는 레크리에이션, 산책 데이트, 로테이션 토크, 커플 게임, 1:1 저녁 식사 데이트 등 다양한 프로그램에 참여했다. 이후 마음에 드는 이성을 1~3순위까지 선택한 결과, 총 12쌍 가운데 10쌍이 커플로 이어졌다.

구는 인연을 맺은 남녀에게 개별 문자로 결과를 안내하고 식사데이트권을 제공할 예정이다. 또 매칭 여부와 관계없이 원하는 참가자들을 대상으로 후속 프로그램인 ‘반려견 수제 간식 만들기’를 진행할 계획이다.

행사 종료 후 실시한 만족도 조사에서는 참가자 94%가 프로그램 운영에 긍정적인 반응을 보였다. 특히 ‘1:1 랜덤 산책 데이트’가 최종 이성 선택에 가장 큰 영향을 준 것으로 나타났다.

이성헌 구청장은 “앞으로도 지역 특성과 청년들의 관심을 반영한 다양한 만남의 장을 마련해 나가겠다”고 말했다.

