사망원인 7위 당뇨병…"'생활 속 6대 예방 수칙' 이렇게 지켜요"

당뇨병은 우리나라 사망원인 7위에 해당하는 만성질환이다. 심근경색증, 뇌졸중 등 다양한 합병증을 동반해 치명적일 수 있다. 14일 ‘세계 당뇨병의 날’을 맞이한 가운데, 질병관리청은 6대 당뇨병 예방관리수칙 및 수칙별 실천지침을 발표했다. 생활 속 실천을 통한 건강한 생활 습관 형성이 무엇보다 중요하다고 강조했다.

당뇨병은 인슐린 분비량이 부족하거나 정상적으로 기능하지 않는 대사질환의 일종이다. 지난해 사망원인통계 기준 우리나라 사망원인 7위의 만성질환이다.

사진=게티이미지뱅크

당뇨병은 일반적으로 혈중 포도당의 농도가 높아지는 것이 특징이다. 심근경색증, 만성콩팥병, 망막병증, 신경병증, 뇌졸중 등 다양한 합병증을 동반해 환자의 삶의 질을 현저하게 저하할 뿐만 아니라 환자 개인과 사회적 부담을 증가시킨다. 아울러 평소 생활 속 건강생활 습관 실천을 통한 예방∙관리가 무엇보다 중요한 질환이다.

국내 당뇨병 유병률은 지난해 남성 13.3%, 여성 7.8%였다. 남성은 2023년 대비 1.3%포인트, 여성은 0.9%포인트 증가했다. 연령별로 살펴보면 남성은 60대가 35.5%, 여성은 70대 이상 28.5%로 가장 높은 유병률을 보였다.

질병청은 생활 속 당뇨병 예방∙관리 및 자가관리 제고를 위해 6대 당뇨병 예방관리수칙과 수칙별 실천지침을 마련했다. 6대 예방수칙은 △적절한 체중 유지 △규칙적인 신체활동 △과체중이거나 비만일 경우 열량∙탄수화물 섭취 줄이기 △건강한 식단 유지 △금연 등 좋은 생활 습관 유지 △정기적인 검진이다.

구체적으로 과체중(체질량지수 23~25kg/m2 ) 이거나 비만(체질량지수 25kg/m2 이상)인 경우 체중의 5% 이상을 감량해 유지할 필요가 있다. 적정 체중에 해당하는 경우 체중이 증가하지 않도록 지속적인 관리가 요구된다.

당뇨병 예방관리수칙. 질병관리청

당뇨병을 예방하기 위해서는 규칙적인 신체활동과 식사 관리를 함께 수행해야 한다. 당뇨병 환자가 규칙적인 신체활동을 수행하면 혈당이 호전되고 당뇨 관련 합병증 발생이 줄어든다. 유산소운동과 저항운동(근력운동)을 모두 하는 것이 좋다. 유산소운동은 중강도 이상의 운동을 일주일에 총 150분 이상, 적어도 3일 이상 수행하며 연속해서 2일 이상 쉬지 않아야 하며, 앉아서 생활하는 시간을 최소화해야 한다.

혈당을 낮추기 위해 탄수화물을 섭취할 때는 당질이 적은 식품으로 섭취하고, 건강한 식단으로 통곡류, 콩류, 채소, 생과일 등 양질의 탄수화물 형태로 섭취하도록 해야 한다. 하루 5g 이내로 소금 섭취를 줄이고, 단백질은 부족하지 않게 충분히 섭취해야 한다.

금연과 함께 금주도 필요하다. 35세 이상 성인 또는 비만, 당뇨병의 가족력 등의 위험인자가 있는 19세 이상 모든 성인은 매년 당뇨병 선별검사를 하는 것을 권장한다.

임승관 질병관리청장은 “당뇨병은 건강한 식단, 규칙적인 신체활동, 체중 관리, 금연 및 알코올 제한 등 전반적인 생활습관 개선이 핵심 전략”이라면서 “평상시에도 6대 당뇨병 예방관리수칙을 생활화하는 등 건강관리에 관심을 기울여 주실 것”을 당부했다.

