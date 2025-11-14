자연계 전문관 러셀 기숙학원, 남들보다 빠른 ‘2027 Pre N수 우선선발반’ 모집

자연계 전문관 러셀 기숙학원이 2027학년도 대입을 준비하는 수험생을 대상으로 ‘2027 Pre N수 우선선발반’을 모집한다고 밝혔다.

2027 수능 준비를 위한 Pre N수 우선선발반은 오는 30일(일) 개강하여 12월 26일(금)까지 운영되며, 온라인 원서 접수를 통해 신청할 수 있다. 이는 오는 12월 27일 시작되는 N수 우선선발반에 앞서, 수험생들이 학습 습관과 기본기를 다질 수 있도록 설계된 4주 집중 과정이다.

본격적인 N수 우선선발반 수업에 완벽히 적응할 수 있도록 구성된 준비 단계로, 경쟁자보다 한발 앞선 준비와 차별화된 전략으로 확연한 결과 차이를 만들 수 있는 커리큘럼을 제공한다. 특히, 입학 프로모션을 통해 11월 26일까지 조기 등록하는 수강생에게는 수업료의 50%를 장학금 형태로 지원해 준다.

해당 과정은 국어(문학, 독서), 수학(수학Ⅰ, 수학Ⅱ), 영어 과목을 중심으로, ▲일일수학 30제 ▲영단어 TEST ▲고등 교과 일반 과정 수업 등이 진행된다. 1개월 간은 기초 다지기와 집중력 훈련을 통해 빠르게 공부 리듬을 회복할 수 있도록 도와준다. 입학 테스트 성적과 과목별 약점을 분석하여 개인별 학습 진단을 진행하며, 이를 토대로 목표 대학 및 학과에 맞춘 1:1 학습 로드맵을 제시한다.

100% 현장 강의로 이뤄지는 국수영 집중 수업은 국어, 영어 집중 수업과 주 5일 수학 프로그램으로 구성돼 진행된다. 메가스터디 우수 강사진이 직접 지도하며, 과목 담당 교사가 직접 1:1 질의응답을 진행해 학습 효율을 높인다.

또한, 일일·주간·월간 테스트를 진행한 뒤 오답노트 작성과 담임 선생님 상담을 진행하여, 학습의 완성도를 높인다. 메가스터디 입시 전문 담임이 생활·학습·입시 전반을 밀착 관리하며, 슬럼프 극복과 동기 유지 등을 위한 코칭/멘토링 프로그램도 운영된다.

학원에는 학생들이 학습에 온전히 몰입할 수 있도록 자습 전용관을 운영하며, 시디즈 브랜드 의자와 넓은 책상, 개별 책장 등을 갖추고 있다. 생활관은 2인 1실 구조로, 모든 호실에 화장실(샤워실) 2개와 시몬스 단층 침대, 개별 냉난방 시스템, 충분한 수납 공간 등을 구비해 편리하고 위생적인 생활이 가능하다. 체력 단련실과 축구장, 농구장, 매점, 양호실 등 다양한 부대시설도 마련되어 있으며, 식사는 급식노트를 통해 학생들의 의견을 반영한 식단을 개별 식기로 제공한다.

입학 절차는 상담 및 접수, 서류 심사, 등록, 입학 순으로 진행된다. 지원 자격은 성적 전형과 면접 전형으로 나뉜다. 성적 전형의 경우 2025 수능 또는 6월, 9월 평가원 모의고사에서 국·수·영·탐(1) 중 2과목 등급 합이 8 이내여야 하며, 해당 전형에 해당되지 않는 학생은 면접 전형을 통해 입학할 수 있다.

자연계 전문관 러셀 기숙학원 관계자는 “Pre N수 우선선발반은 본격적인 우선선발반 과정 이전에 학습 기반을 확실히 다질 수 있는 사전 프로그램으로, 우선선발반과 완벽하게 연계된다”며 “남들보다 빠르게 학습 리듬을 회복하면서 집중력을 강화할 기회가 될 것”이라고 전했다.

이어 “이전 N수 우선선발반에서 재원생 전원이 성적 향상을 이루고, 주요 대학 및 의예과 합격이라는 성과를 거둔 만큼 이번 과정에서도 성적 상승 효과를 기대할 수 있을 것”이라고 말했다.

자연계 전문관 러셀 기숙학원 2027 Pre N수 우선선발반에 대한 문의 사항은 방문 또는 전화 상담으로 확인할 수 있다.

