홍진경 "죽을 고비 3번 겪어…암투병에 혼수상태 직전까지"

방송인 홍진경이 세 차례나 죽을 고비를 겪었다고 밝혔다.

13일 유튜브 채널 '공부왕 찐천재 홍진경'에는 '극심한 스트레스로 조울증 걸려버린 홍진경이 살기 위해 찾은 곳은?'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

사진=유튜브 채널 '공부왕 찐천재 홍진경' 캡처

영상에서 홍진경은 유튜브 제작을 맡고 있는 석로 PD와 함께 개그맨 출신 작가 고명환이 머무는 경남 통영으로 향했다.

홍진경은 "고명환 오빠가 예전에 한번 정말 죽을 고비 맞이했다. 교통사고를 겪었는데 이후 사람이 현자가 됐다. 오빠 이야기를 들으면 깊은 울림이 있을 거 같다"며 고명환을 만나러 가는 이유를 밝혔다.

그러면서 홍진경은 "나는 죽을 고비를 3번 겪었다"고 털어놨다.

그는 "첫번째는 뜨거운 한증막에서 잠들어서 혼수상태 직전까지 갔다. 누가 내 귀에다가 대고 '진경아!'라고 소리쳐서 깨어났다"고 떠올렸다.

이어 "두번째는 암 투병이었다"고 말했다. 홍진경 2013년 난소암 진단을 받고 2년간 투병한 바 있다.

홍진경은 "세번째는 라엘이가 아기였을 때 일본 여행을 갔는데, 아이를 업고 길을 건너려던 순간 발이 이상하게 안 떨어졌다. 1초 머뭇거렸는데 그때 내 바로 앞을 차 한 대가 스치듯 지나갔다. 안 멈췄으면 그대로 치일 뻔 했다"고 당시 상황을 떠올렸다.

석로 PD가 "그렇게 세 번이나 고비를 넘겼는데 뭐가 달라졌냐"고 묻자 홍진경은 "뭐 그다지…어떻게 사람이 이렇게 안 달라지니"라며 웃었다. 그러면서 홍진경은 갑자기 눈물을 흘리며 "조울증"이라고 말하기도 했다.

홍진경은 2003년 사업가와 결혼해 딸을 뒀으나 지난 8월 이혼 소식을 전했다. 최근 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에서 "라엘이 아빠와 남이 되고 나서야 진짜 우정을 되찾았다"고 밝혔다.

