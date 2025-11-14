서울권 의대 합격선 국수탐 285점, ‘인서울’ 205점…작년과 비슷 [입시톡톡]

2026학년도 대학수학능력시험에서 서울권 의대에 합격하려면 국어·수학·탐구(2과목) 원점수 기준 최소 285점을 받아야 한다는 추정치가 나왔다. 작년 수능과 비슷한 합격선이 될 것으로 보인다.

14일 종로학원이 2026학년도 수능 가채점 결과로 예측한 국·수·탐 기준 의예과 합격선은 ▲서울권 8개교 285∼294점 ▲경인권 4개교 285∼292점 ▲지방권 27개교 275∼292점이다.

작년 수능 다음날 종로학원의 예측치와 비교하면 서울권 의대는 최저·최고점 모두 같고, 경인권(작년 285∼291점)은 최고점이 1점 올랐다. 지방권(작년 276∼289점)은 최고점은 3점 오르고 최저점은 1점 내려갔다. 지방권은 작년보다 의대 모집인원이 감소한 영향 등이 있는 것으로 보인다.

학교별 합격선은 ▲서울대 의대 294점(작년 예측치 동일) ▲연세대 의대 293점(작년 292점) ▲성균관대·가톨릭대·울산대 의대 292점(작년 291점) ▲고려대 의대 288점(작년 290점) ▲한양대 의대 288점(작년 동일) ▲중앙대·경희대 의대 286점(작년 287점) 등으로 집계됐다.

이밖에 자연계열 다른 학과는 서울대 약학 282점(작년 279점) ▲서울대 첨단융합학부 273점(작년 276점) ▲연세대 약학 279점(작년 274점) ▲연세대 시스템반도체공학과 271점(작년 269점) ▲고려대 반도체공학과 269점(작년 268점) ▲성균관대 약학 276점(작년 273점) ▲성균관대 반도체시스템공학 268점(작년 264점) ▲서강대 시스템반도체공학과 266점(작년 264점) ▲한양대 미래자동차공학과 263점(작년 262점) ▲중앙대 약학 275점(작년 272점) ▲경희대 한의예 280점(작년 276점) ▲동국대 약학 272점(작년 271점) 등이었다.

인문계열에선 ▲서울대 의대 284점(작년 예측 285점) ▲연세대 경영 280점(작년 279점) ▲고려대 경영 280점(작년 279점) ▲성균관대 글로벌경영 279점(작년 271점) ▲서강대 경영 268점(작년 276점) ▲한양대 경영 267점(작년 265점) ▲중앙대 경영 263점(작년 262점) ▲한국외대 LD학부 254점(작년 261점)으로 추정됐다. 대부분 작년 예측치와 유사한 수준이다.

종로학원은 서울대·연세대·고려대 자연계열 합격선은 262점(작년 259점), 인문계열 합격선은 267점(작년 265점)으로 봤다. 서울 주요 10개대 최저 합격선은 자연계열 248점(작년 동일), 인문계열 244점(작년 245점), ‘인서울’ 최저 합격선은 자연계열 211점(작년 213점), 인문계열 205점(작년 204점)으로 예측됐다.

종로학원은 “2026학년도 문과 합격선은 수시 지원에서 문과 학생 증가, 사탐 과목 고득점자 증가 등 전반적으로 문과 학생 증가에 영향받았을 것”이라며 “문과생 상위권, 중위권 합격선 상승 요인 변수로 작동했다”고 밝혔다.

자연계의 경우 의대 모집인원 축소, 자연계 수능 응시생감소, ‘사탐런’으로 인한 과탐 수능 고득점자 감소요인이 정시 합격선 변수로 작용될 것이란 설명이다.

종로학원은 “전반적으로 2026학년도 정시에서는 문과 경쟁이 이과 경쟁보다 더 치열해질 것으로 보이는 상황”이라며 “문·이과 모두 국어가 주요과목에서 변별력 핵심과목으로 부상될 수 있고, 영어 과목이 어렵게 출제돼 응시생이 줄어든 과탐 응시생들은 수능 최저충족이 예상보다 더 어려워질 수 있는 상황”이라고 분석했다.

이어 “사탐런으로 문·이과 모두 탐구 과목이 정시에서 중대 영향력 과목으로 급부상했고, 채점 결과가 나올 때까지 각 대학의 변환 표준점수 방식이 공개되지 않아 수험생들은 예측에 혼란이 발생할 것으로 보인다”며 “12월5일 채점결과 공개 이후 변환표준점수 채점 방식에 따른 유불리, 대학별 반영방식 등을 면밀하게 체크 계산해야 하는 상황”이라고 밝혔다.

