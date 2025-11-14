하이트진로, ‘일품진로’ 미식 다이닝 브랜드 ‘오사’와 협업 진행

하이트진로는 프리미엄 증류식 소주 브랜드 ‘일품진로’를 보다 깊이 있게 경험할 수 있도록 미식 다이닝 브랜드 ‘오사’ 청담·한남과 함께 '샵인샵' 프로모션을진행한다고 14일 밝혔다.

일품진로 샵인샵 프로모션은 일품진로 브랜드의 소비자 접점 확대를 통해 프리미엄 증류주의 가치를 전달하기 위해 기획됐다. 지난 10월 압구정 ‘갓포도산’과 신사 ‘동녘’에서 진행한이후 이번이 2번째다.

이번에 협업을 진행하는 오사 청담과 한남 2개 매장은 ‘스토리 오브 일품진로’ 콘셉트의 브랜드존을 구성하여 일품진로의 브랜드스토리와 철학을 직관적으로 전달할 수 있게 꾸몄다.

또한 △일품진로25 △일품진로 오크25 △일품진로 오크43 각 제품의 숙성·감각·향미차이를 비교하며 즐길 수 있는 기회를 제공하기 위해 3종으로 구성된 샘플러를 판매한다. 프로모션은 오는 11월 15일부터 12월 31일까지 운영될 예정이다.

‘일품진로25’는 향과 풍미가 가장 뛰어난 중간 원액만을 사용, 영하의 온도에서 잡미와 불순물을 걸러내는 냉동 여과공법으로 깔끔하고 부드러운 목넘김과 은은한 맛을 구현한 것이특징이다.

‘일품진로 오크25’는 완성도 높은 목통 숙성원액만을 하이트진로의 독자적인 노하우로 블렌딩하여 차원이 다른 향과 풍미가 돋보이는 제품이다. ‘일품진로오크43’은 엄격한 온도, 습도 관리 하에 보관해온 12년 이상 목통 숙성 원액을 블렌딩해 깊고 부드러운 맛을 자랑한다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “이번 협업은 프리미엄 다이닝 공간에서 일품진로의향미와 철학을 자연스럽게 체험할 수 있도록 기획한 프로모션”이라며,“앞으로도 다양한 협업을 통해 프리미엄 증류식 소주 시장 확대와 국내 미식 문화 발전에 기여하겠다”고밝혔다.

