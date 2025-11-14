“내 딸 꽃 시들까봐”…결혼식장 주차장서 부케 만든 70대父 ‘뭉클’

70대 아버지가 딸을 위해 결혼식장 지하 주차장에서 직접 부케를 만든 사연이 알려져 감동을 주고 있다. 30년 전 꽃집을 운영했던 아버지는 딸 부케를 미리 만들어 놓으면 꽃이 시들어 보일까 봐 이런 방법을 택했다고 한다.

A씨의 아버지가 결혼식장 주차장에서 부케를 만들고 있는 모습. 스레드 캡처

12일 소셜미디어 스레드(Threads)에는 ‘아빠가 만들어 준 부케’라는 제목의 사연이 공유됐다. 사연을 올린 A 씨는 경기도 성남에서 결혼식을 올렸다.

충북 제천에 거주하고 있는 A씨는 아버지는 30년 전 꽃집을 운영했던 경험을 바탕으로 직접 부케를 만들어 주겠다고 약속했다고 한다. 그런데 제천에서 성남까지 이동하는 동안 꽃이 시들 수 있어 걱정했다고. A씨는 “제천에서 예식장이 있는 성남까지 오려니 부케가 조금이라도 생기를 잃을까 걱정돼 아빠는 차에 싱싱한 꽃과 손질 도구를 바리바리 싸들고 웨딩홀에 왔다”고 했다.

A씨의 아버지는 양복이 아닌 작업복을 입고 결혼식장에 도착하자마자 지하주차장 한쪽에 자리를 잡고 즉석에서 부케 제작에 들어갔다. 결국 A씨는 아버지가 손수 만든 부케를 들고 결혼식을 올릴 수 있었다. 신랑의 부토니에(신랑 정장 좌측 상단에 꽂는 꽃)도 A씨의 아버지가 직접 만들었다고 한다.

결혼식을 마치고 뒤늦게 사진 속 아버지의 모습을 본 A 씨는 “(아버지가) 부케가 조금이라도 생기를 잃을까 봐 싱싱한 꽃과 도구를 바리바리 챙기고, 더러워져도 되는 옷을 입고 오셨다”면서 “늦을까 봐 조급해하시며 부케를 만드셨다”며 감격했다. 그러면서 “그 곁에 언니, 형부, 조카, 동생의 남자친구까지 철푸덕 둘러앉아 함께 있었다. 결혼식 중엔 눈물이 안 났는데, 사진을 보고 나서야 눈물이 났다”고 털어놨다.

해당 글에는 500개 이상의 댓글이 달리는 온라인 상에서 화제가 됐다. 사연을 본 많은 네티즌은 공감과 감동을 전했다. 댓글에는 “지금까지 본 결혼식 사연 중 가장 가슴 울리는 이야기”, “아빠가 딸에게 진짜 ‘꽃길’을 깔아준 것” 등의 반응이 이어졌고, 응원 메시지도 쏟아졌다. 특히 주차장 바닥에 앉아 부케를 만드는 아버지와 그 곁에 함께 앉은 가족들의 모습을 보고는 “사진 한 장에 눈물이 쏟아진다”, “온 가족의 표정이 왜 이렇게 따뜻하고 설레 보이냐”며 벅찬 감정을 드러냈다.

