곽튜브, 방송 최초 5세 연하 아내 공개 "대구 출신"

여행 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 방송 최초로 아내를 깜짝 공개한다.

14일 오후 9시10분 방송하는 MBN·채널S 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 5회에서 '경상북도 소도시 특집' 1탄으로 상주를 찾은 MC 전현무, 곽튜브는 '단돈 3000원'인 우거지국밥을 영접한다.

이날 전현무는 곽튜브가 퉁퉁 부은 얼굴로 나타나자 "피곤할 때지, 신혼이니까~. 인정한다"며 시작부터 새신랑을 놀린다.

이후 두 사람은 상주 중앙시장에 들러 상인들이 강추한 우거지 국밥집으로 향한다. 그런데 두 사람은 문을 열고 들어간 국밥집 내부의 특이한 구조에 놀라워하면서 "오마카세네~"라고 감탄한다.

뒤이어 전현무는 1936년부터 이어져왔다는 설명에 "중일전쟁 1년 후부터 시작된 식당"이라고 놀란다. 얼마 후, 우거지국밥을 맛본 두 사람은 "진짜 맑고 시원하다. (손님) 회전율도 엄청 빠르다. 상주의 패스트푸드"라며 '엄지 척'을 한다.

뜨끈한 우거지국밥으로 몸과 맘을 데운 두 사람은 '먹친구'를 만나러 이동한다. 차안에서 전현무는 "오늘의 '먹친구'는 92년생 여배우고, 대구 출신"이라고 힌트를 준다.

곽튜브는 "우리 아내도 대구 출신이니 물어보겠다"며 즉석에서 전화 찬스를 쓴다. 전화가 걸리자, 전현무는 곽튜브 아내와 반갑게 인사한 뒤 "내일 신혼여행 가네~ 좋겠다"며 부러워한다.

이에 곽튜브 아내는 "같이 가실래요?"라고 너스레를 떤다. 곽튜브는 "현무 형 바빠~"라며 '칼 차단'에 나선다.

곽튜브 말에 웃음이 터진 전현무는 "안 바빠도 (신혼여행을) 따라가면 내가 얼마나 비참하겠어"라며 씁쓸한 미소를 짓는다.

곽튜브는 지난달 11일 5세 연하 아내와 웨딩마치를 울렸다. 아내는 지방 공무원으로 알려졌다. 두 사람은 애초 내년에 결혼 예정이었으나 혼전임신으로 결혼을 앞당겼다. 뱃속 아이의 성별은 남자아이다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지