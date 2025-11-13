수능 국·수·영 작년보다 어려웠다 [2026 대입수능]

2026학년도 대학수학능력시험은 주요 과목인 국어·수학·영어 모두 작년 수능보다 약간 어려운 수준으로 평가됐다. 특히 최상위권 변별을 위한 고난도 문항이 전반적으로 작년보다 어렵게 출제돼 상위권의 체감난도가 올랐다는 분석이 나온다.



13일 전국 85개 시험지구 1310개 시험장에서 2026학년도 수능이 치러졌다. 한국교육과정평가원에 따르면 올해 지원자는 55만4174명으로, 전년보다 3만1504명(6.0%) 늘며 2019학년도(59만4924명) 이후 7년 만에 최고치를 기록했다. 이례적으로 출생아가 많았던 ‘황금돼지띠’ 2007년생이 고3이 되며 재학생 응시자(37만1897명·67.1%)가 전년보다 3만여명 늘었다.

2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오전 경기도교육청 제30지구 제17시험장인 수원시 영통구 효원고등학교에서 수험생들이 시험 준비를 하고 있다. 연합

입시업계에선 대체로 국어·수학 모두 “고난도 문항의 난도가 작년보다 전반적으로 높아 작년 수능보다 체감난도가 약간 올랐을 것”이란 분석이 나왔다. 다만 지난해 수능은 아주 어렵지도 쉽지도 않은 비교적 ‘무난한 난도’로 평가된 만큼 올해 수능도 많이 어려운 불수능은 아니었다는 평가다.



EBS 국어 대표강사인 한병훈 덕산고 교사는 “국어는 독서영역 난도가 올라가 독서 대응력에 따라 어렵게 느낄 수 있을 것”이라고 평가했다.



수학은 특히 수험생의 실력에 따라 체감난도가 갈릴 것이란 의견이 많았다. EBS 수학 대표강사인 심주석 인천하늘고 교사는 “중상위권이 수월하게 접근할 수 있는 문항이 많아 중위권 학생은 작년과 비슷한 난도로 느낄 것”이라면서도 “공통과목 고난도 문항의 난도가 올라가는 등 최상위권과 상위권을 가르는 문제가 늘어 상위권은 작년보다 어렵다고 느낄 수 있다”고 밝혔다.



종로학원은 “국어·수학은 작년 수능과 비슷하거나 다소 어려웠지만 올해 의대 모집인원 감소로 최상위권 N수생 유입이 적은 점이 변수”라고 밝혔다. 최상위권이 적어 교육 당국이나 입시업계의 예측보다 수험생의 체감난도가 높고, 전반적으로 점수가 하락할 수 있다는 것이다.



절대평가인 영어도 1등급이 6%대였던 작년보다 어렵고, 4%대였던 올해 9월 모의평가와 비슷하다는 평가가 많았다. 쉽지 않은 시험이었던 만큼 수능 최저기준을 맞추지 못하는 수험생이 늘 가능성도 있다. 교육계가 보는 적정 영어 1등급 비율은 7∼10%다.



올해 수능은 지원자가 예년보다 많은 가운데 의대 모집인원은 줄고, 과학탐구 선택자가 급감한 ‘사탐런’ 현상도 얽혀있어 입시 예측이 그 어느 해보다 어려울 것이란 전망이 나온다.

