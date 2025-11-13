팩트시트, 이르면 14일 발표 가능성…강훈식 "좋은 결과 보일 것"

한미 관세·안보 협상의 결과물인 '조인트 팩트시트'(공동 설명자료)가 이르면 14일 발표될 것이라는 관측이 나오고 있다.



여권 관계자들은 한미 당국자 간 팩트시트 내용 조율이 대부분 마무리된 단계이며 최종 발표 시점을 검토 중이라고 13일 설명했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 29일 경북 경주박물관에서 정상회담장으로 이동하며 대화하고 있다. 연합뉴스

결국 주말이 되기 전 공개가 이뤄질 공산이 크다는 게 이들의 설명이다.



강훈식 대통령 비서실장 역시 이날 전략경제협력 특사 자격으로 아랍에미리트(UAE)로 출국하는 길에 취재진에게 "국민 여러분이 팩트시트를 많이 기다리고 계실 텐데, 꼼꼼하게 논의가 잘 되고 있다"며 "국민 여러분께 좋은 결과를 보여드릴 수 있을 것"이라고 말했다.



조현 외교부 장관도 전날 마코 루비오 미 국무부 장관과 만나 팩트시트의 신속한 발표를 당부했고, 이에 루비오 장관도 조속한 발표에 힘을 보태겠다고 말했다고 외교부 당국자가 전한 바 있다.



발표 시점이 조만간 확정될 수 있다는 관측에 무게가 실리는 대목이다.



다만 대통령실 관계자는 "(발표 날짜는) 정해지지 않았다"며 "분위기가 달라진 것은 사실이지만 여러 가능성이 존재하는 만큼 낙관만 할 수는 없는 상황"이라고 신중한 태도를 견지했다.



앞서 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 29일 경주 한미 정상회담에서 관세 및 안보 협상의 주요 쟁점에 합의했다.



그 결과를 담은 팩트시트에는 연 200억 달러 상한이 설정된 3천500억 달러 규모 대미 투자 패키지의 구체적 내용과 그에 따른 관세율 조정 등이 담길 것으로 예상된다.



안보 사항으로는 국방비 증액, 우라늄 농축 및 핵연료 재처리 권한 확보, 주한미군의 전략적 유연성 정책 등이 포함될 전망이다. 재래식 무장 핵추진 잠수함 관련 내용도 담길 가능성이 작지 않다.



다만 회담 이후 보름이 지난 이날까지 팩트시트의 발표는 거듭 미뤄져 왔다.



핵추진 잠수함 등 정상회담에서 새롭게 논의된 의제에 관한 내용을 추가로 담는 과정에서 초기 예측보다 시간이 소요된 것으로 해석된다.



앞서 대통령실 고위 관계자는 지난 7일 "회담에서 새로운 얘기들이 나와 이를 반영할 필요성이 생겼다"며 "미국에서 문건을 검토하면서 의견을 추가로 수렴하는 작업을 하느라 시간이 걸리고 있다"고 전한 바 있다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지