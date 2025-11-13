강원경찰청, 수능 후 청소년 선도∙보호 활동강화

강원경찰청 여성청소년과장은 수능 후 청소년들의 선도∙보호 활동을 위한 ‘수능 및 동계방학 청소년 선도 활동 강화 기간’을 운영한다고 13일 밝혔다.

학교전담경찰관(SPO) 등을 중심으로, 수능 당일인 이날 오후 6시부터 주요 청소년 밀집 지역인 명동일대(춘천), 강릉1번가(강릉), 롯데시네마(원주․동해), 엑스포공원(속초) 등 강원 전역에서 청소년 선도∙보호활동을 전개할 예정이다.

강원경찰청 전경. 강원경찰청 제공

특히 수능이후 청소년 밀집이 높을 것으로 예상되는 원주 무실동 일대에서 학교전담경찰관(SPO)과 지역사회가 협업, 대대적인 예방 활동을 진행한다.

이날 활동에는 SPO․지자체․청소년육성회․청소년 정책자문단 등이 참여한다.

또 수능이후, 동계방학기간 동안 청소년 중독성 범죄(마약․도박), ‘공중협박 및 거짓신고’ 등에 대한 예방활동과 청소년 유해환경 점검활동도 적극 추진한다.

최현석 강원경찰청장은 “수능 종료 후 청소년의 비행․범죄예방을 위해 강원 SPO․교육기관․유관기관 등의 지역사회가 함께 선제적으로 청소년 선도․보호활동을 추진하여 건전한 청소년 문화 조성에 기여하겠다”고 말했다.

