킬러 없었지만 국어·수학 다소 고난도… 공통 과목 어려워 [2026 대입수능]

13일 치러진 2026학년도 대학수학능력시험은 국어·수학·영어 모두 ‘불수능’은 아니지만 작년보다 비교적 까다로운 시험으로 평가됐다. 지난해 수능이 적정 난도를 확보했지만 최상위권의 변별력은 떨어졌다는 평가를 받은 것을 의식한 출제 당국이 각 영역의 고난도 문제의 난도를 조금씩 올리면서 수험생의 체감난도도 올라갔다는 분석이 나온다.

문제 어떻게 출제 됐나… 입시학원 분석 분주 2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 서울 양천구 목동종로학원에 설치된 수능문제분석 상황실에서 학원 관계자들이 1교시 국어영역 문제를 분석하고 있다. 남정탁 기자

◆입시업계 “공통과목 어려워”

이날 입시업체에선 대부분 국어와 수학에 대해 “작년 수능보다 약간 어렵다”는 분석을 내놨다. 수능 점수는 과목별 난이도 등을 고려한 보정작업을 거친 표준점수로 산출되는데, 시험이 어려워 평균이 낮으면 만점자가 받는 최고점이 올라가고 시험이 쉬우면 최고점이 내려간다. 입시업계에서는 통상 최고점 145점 이상은 어려운 ‘불수능’, 135점 이하는 쉬운 ‘물수능’으로 본다.

작년 수능의 경우 표준점수 최고점은 국어 139점, 수학 140점으로 많이 어렵거나 쉽지 않은 비교적 적정 난도라는 평가를 받았는데, 올해 수능은 작년 수능보다 최고점이 올라갈 것으로 보는 시각이 우세하다. 특히 고난도 문제들이 상위권은 틀리고, 최상위권만 맞힐 수 있는 수준으로 작년보다 더 어려워져 만점자가 줄 것이란 전망도 나왔다. 과거 ‘킬러문항’이라 불렸던 초고난도 문항은 없지만 고난도 문항의 난도가 전반적으로 올라갔다는 것이다.

국어와 수학은 선택과목보다 공통과목이 어려웠다는 평가가 나왔다. 김병진 이투스 교육평가연구소장은 “낯선 유형은 보이지 않았지만 국어 공통과목에서 독서영역의 난도가 높았다”며 “문학영역과 선택과목에서 시간을 확보한 학생들이 독서를 어떻게 해결했느냐가 관건으로 보인다”고 밝혔다. 그는 “국어·수학 모두 변별력 확보를 위해 일정 난도 이상의 문항을 배치해 전년도 수능보다는 다소 어려웠다”며 “정해진 시간 안에 문제를 풀어야 하는 수험생들의 입장에서는 시간 관리가 어려웠을 가능성이 높다”고 덧붙였다.

EBS 수학 대표강사인 심주석 인천하늘고 교사는 “지나친 계산을 요구하거나 불필요한 개념으로 실수를 유발하는 문항은 배제됐지만 공통과목에서 최상위권 변별력이 작년 수능보다 강화됐다. 중상위권 이하 학생은 작년과 비슷하다고 느끼고, 상위권 수험생은 다소 어렵다고 느꼈을 것”이라고 밝혔다. 심 교사는 “공통과목 21·22번은 누구든 상당히 어려움을 느낄 수 있던 문항이었다. 작년보다 상위권과 최상위권 변별에 ‘영점조정’된 시험으로 보인다”고 설명했다.

김원중 대성학원 입시전략실장은 “올해 수능은 국어·수학·영어 모두 작년보다 확실히 어렵게 출제됐다”며 “특히 수학은 공통과목 난도가 올라 선택과목 간 유불리 문제가 다시 확대될 가능성이 높다”고 밝혔다. 최근 국어·수학은 공통과목이 대체로 무난한 수준이었으나 이번에는 공통과목이 체감난도를 높였고, 선택과목에선 상대적으로 학습 부담이 적은 확률과통계가 더 쉽게, 미적분·기하는 어렵게 출제돼 선택과목에 따른 표준점수 차이가 다시 커질 것이란 설명이다.

◆영어도 어렵다…“체감난도 오를 듯”

절대평가인 영어도 작년 수능보다 어렵다는 평가가 많았다. 작년 수능에서 영어 1등급 비율이 6.22%였던 점을 고려하면 올해 수능도 쉽지 않은 시험이라는 의미다. 일각에선 1등급 비율이 4%대에 그쳤던 올해 9월 모의평가보다도 어려웠다는 관측도 나왔다. 김 실장은 “작년 수능과 올해 9월 모의평가보다 지문의 난도가 다소 높고, 고난도 문항도 어렵게 출제됐다”고 분석했다. 4%는 상대평가인 국어·수학 등의 1등급 비율이어서, 실제 영어 1등급이 4%에 가까울 경우 난이도 조절에 실패했다는 비판이 나올 것으로 보인다.

교육 당국의 예측보다 수험생의 체감난도가 더 올라갈 것이란 분석도 있다. 종로학원은 “9월 모의평가에 접수하지 않고 수능에 접수한 반수생이 7만여명인데, 올해 의대 모집인원 축소 여파로 작년보다 최상위권 반수생이 줄었을 것”이라며 “지난해 반수생과 금년 반수생은 학력 차 발생이 크게 나타날 수 있다”고 했다. 반수생 등 N수생은 통상 재학생보다 학력 수준이 높은 최상위권이 많아 전체적인 점수 상승을 이끄는데, 올해는 최상위권 규모가 작년보다 급감했을 수 있다는 것이다. 실제 올해 전체 수능 지원자는 늘었음에도 의약학계열 수시 지원자는 작년보다 3만여명 줄었다. 종로학원은 “응시집단의 학력 수준 자체가 하락하면서 예상과 다른 수준의 표준점수 최고점 상승 등이 나타날 수 있다”고 내다봤다.

종로학원은 또 “올해 사탐 응시자가 많지만 탐구영역은 각 대학별로 반영 방식이 매우 다양한데 12월5일 채점 결과 발표 후에 주요 대학들이 변환표준점수 적용 방식을 확정·발표하기 때문에 탐구영역 유불리 계산도 현재로썬 어려운 상황”이라고 덧붙였다.

EBS 연계도는 예년처럼 50% 이상을 유지했다. 국어의 경우 독서는 4개 지문 모두, 문학은 8작품 중 3작품이 EBS 교재와 연계돼 연계율은 53.4%를 기록했다. EBS 교재에서 다뤘던 제재나 작품, 핵심 개념 등이 다양한 방식으로 연계돼 수험생이 느낄 실질적인 연계 체감도가 높았을 것이란 분석이다. 수학은 전체 문항 30개 중 15개(공통 12문항, 선택 3문항)가 EBS 교재와 연계된 것으로 집계됐다.

