[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 14일 (금요일)

쥐

96년생 금전문제가 발생하면 손실이 따른다.

84년생 권한 밖의 간섭을 절대 삼가라.

72년생 주변에서 거드니 직접 나서지 않는 것이 좋다.

60년생 방향에 따라 운신을 폭을 조정하라.

48년생 오픈게임에서 체력이 바닥나니 안타깝다.

36년생 쉬어 가면 될 것을 단번에 올라가려니 힘들다.

소

97년생 어수선하면 중요한 약속을 잊어버린다.

85년생 혼자 오래있는 시간 줄일 것.

73년생 새로운 만남이라도 이해관계를 분명히 해라.

61년생 여성은 시선을 한곳에 모아라.

49년생 친절한 말투로 대하면 입지가 굳건해진다.

37년생 진국을 몰라보고 엉뚱한 곳에 눈길을 건넨다.

범

98년생 자신에 대한 회의감에 빠질 수 있는 시기다.

86년생 관습을 쉽게 바꾸려하지 말 것.

74년생 가벼운 마음으로 시작하면 유익하다.

62년생 몸은 배추밭에 있고 마음은 콩밭에 있다.

50년생 외형만 보고 내린 결정은 번복할 수 있다.

38년생 농담 속에 진담이 있으니 귀담아 들어라.

토끼

99년생 확인되지 않은 것을 잡으면 위험하다.

87년생 한 번 정한 약속을 번복하지 마라.

75년생 누구나 착각을 일으킬 수 있다.

63년생 될성부른 나무는 떡잎부터 알아본다.

51년생 좋은 목적과 당위성도 여론을 무시할 수 없다.

39년생 시답지 않은 말도 주의깊게 들어야한다.

용

00년생 사회성이 좋아지며 한몫 잡을 운.

88년생 현실을 인정하는 것이 현명함.

76년생 접대할 일이 있다면 상대의 성격을 파악해라.

64년생 심신의 피로함을 무시하는 것은 위험하다.

52년생 구성원의 감정이나 시각을 폭넓게 이해하라.

40년생 안정을 취할 조용한 장소를 찾아라.

28년생 곪은 것은 겉으로 드러내는 것이 바람직하다.

뱀

01년생 원칙에서 벗어나지 않는 것이 중요함.

89년생 주어진 틀에서 벗어나 보라.

77년생 갈고 다듬은 것을 현실에 접목시켜라.

65년생 구름이 걷히니 나갈 길이 가슴속에 그려진다.

53년생 수입은 적더라도 계획했던 일이 성사된다.

41년생 오랜 여행은 피하는 것이 좋고 보행에 신경 써라.

29년생 소수의 사람으로 인해 분위기가 흐려진다.

말

02년생 마음의 문을 열려면 같이 있는 시간을 늘여 보라.

90년생 꼭 해야 할일을 거르지 마라.

78년생 내부를 먼저 살피고 경계하는 일이 먼저다.

66년생 마음에 있으면 행동으로 나타나기 마련.

54년생 소원을 이루기는 힘들어도 근접할 순 있다.

42년생 궁여지책으로 마련한 방법이 도움이 안된다.

30년생 기초공사가 튼튼하면 모든 것이 순조롭다.

양

03년생 나가는 것 이상 들어오니 걱정할 것 없다.

91년생 스스로 고립되는 길을 선택하지 마라.

79년생 이기적인 발상에서 시작한 일이 성과를 거둔다.

67년생 상대방의 취향보다 성격파악이 가장 우선이다.

55년생 이전투구를 삼가고 보완관계를 유지하라.

43년생 긴 여정이 마무리되고 마지막 순간이 다가온다.

31년생 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다.

원숭이

04년생 묵혀 놓았던 테크닉은 지금 써 보라.

92년생 괜한 고집으로 사면초가에 빠질 운.

80년생 솔직한 표현이 상대방에게 호감을 준다.

68년생 인위적인 변화는 악순환을 초래한다.

56년생 부드러움과 강인함을 표출하먄 귀인을 만난다.

44년생 파도가 빠져나갈 때를 경계해야 한다.

32년생 가까운 사람과 함께 하는 일은 불리하다.

닭

05년생 생각을 많이 하면 할수록 명답 나옴.

93년생 자기 스스로 울타리를 쳐 가두지 마라.

81년생 가지고 있던 것을 새로운 것과 바꾸어라.

69년생 추진하는 일이 성사되니 순리대로 풀어나가라.

57년생 발등에 불이 떨어진 후 움직이지 마라.

45년생 동방에 있는 사람과 손을 잡으면 진척이 예상된다.

33년생 개인적인 감정은 뒤로 미루어라.

개

06년생 위험 감수하고라도 앞서 나가 보라.

94년생 생각대로 될 것이니 걱정 말 것.

82년생 배움에는 끝이 없으니 목표 의식을 분명히 해라.

70년생 지치기 쉬우니 휴식을 취하는 것이 좋다.

58년생 오랜 기간 공들여온 결과가 나타난다.

46년생 몸가짐이란 남녀노소 관계없이 중요하다.

34년생 정직하게 일하는 것이 성취의 기쁨은 크다.

돼지

95년생 양보하면서 마음 다스릴 것.

83년생 심신이 한곳에 있지 않으면 진행이 더디다.

71년생 자신의 실수를 인정하고 이해를 구하라.

59년생 촉매작용을 하는 무언가를 찾아라.

47년생 가벼운 마찰로 인한 인간적인 갈등이 생긴다.

35년생 밝고 환한 얼굴로 사람들을 대하라.

