李대통령 “경제회복 불씨 켜진 지금이 적기… 6대 구조개혁 추진” [李정부, 개혁 드라이브]

이재명 대통령이 13일 한국 경제의 잠재성장률 반등을 위해 ‘과감한 구조개혁’을 추진하겠다고 밝혔다. 이 대통령이 지난 6월 취임 이후 구조개혁 추진 의사를 구체적으로 밝힌 것은 처음이다. 취임 6개월째에 접어드는 이재명정부가 본격적인 이재명표 ‘개혁 드라이브’에 돌입하겠다고 예고한 것이어서 관련 분야에 작지 않은 파장이 예상된다. 이 대통령은 대통령 직속 경제사회노동위원회(경사노위) 정상화를 주문하면서 노동·경제·사회정책 분야의 사회적 대화와 대타협을 시도하겠다는 의지도 밝혔다.

이 대통령은 용산 대통령실에서 수석보좌관회의를 주재하고 “대한민국이 당면한 최대의 과제는 여러 가지가 있긴 한데 정부가 바뀔 때마다 하락하는 잠재성장률을 반등시키는 것”이라며 “이를 위해서는 무엇보다도 과감한 구조개혁이 필요하다”고 밝혔다. 이 대통령은 “혈관에 찌꺼기가 쌓이면 좋은 영양분을 섭취해도 건강이 좋아지지 않는 것처럼 이 사회 전반의 문제를 방치하면 어떤 정책도 제 효과를 낼 수 없기 때문”이라고 강조했다.



이 대통령은 특히 “구조개혁에는 고통이 따른다. 쉽지가 않다. 저항도 따른다”면서 “이겨내야 된다. 경제 회복의 불씨가 켜진 지금이 바로 구조개혁의 적기라고 판단이 된다”고 진단했다. 이 대통령은 이어 “규제, 금융, 공공, 연금, 교육, 노동까지 6대 핵심 분야의 구조개혁을 통해서 잠재성장률을 반드시 반등시켜야 된다”면서 “그래서 새로운 성장의 길을 열어야겠다”고 말했다. 이 대통령은 참모들에게 “정부는 내년이 본격적 구조개혁을 통한 대한민국 국가 대전환의 출발점이 될 수 있도록 관련된 준비를 철저하고 속도감 있게 준비해야 되겠다”고도 당부했다.



이 대통령은 일자리, 노동시간, 정년 문제 등이 어느 것 하나 만만치 않다고 지적하면서 “노동자와 사용자, 그리고 정부가 상호 존중과 상생의 정신으로 국가적인 난제들을 하나씩 풀어나가야 되겠다. 사람 사는 세상에서 의견이 다른 건 너무 당연하다. 입장이 다른 것도 당연하다”고 말했다. 이 대통령은 김지형 전 대법관이 경사노위 위원장으로 임명된 것을 언급하며 “사회적 대화와 협력을 통해서 마주한 난제들을 해결해 나갈 수 있도록 경사노위의 조속한 정상화에 노사가 함께 힘을 합쳐 주시고, 작은 차이를 넘어 우리 공동체 모두가 함께 잘살 수 있는 더 나은 세상을 향해서 손잡고 힘있게 나아가면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 구조개혁을 필요성을 강조하면서 특히 노동분야 문제를 부각했다. 이 대통령은 이날이 전태일 열사 55주기라는 점을 언급한 뒤 “전태일 열사가 가지는 의미는 참으로 크다. 청년 전태일의 외침은 우리 사회가 여기까지 오는 데 정말로 소중한 불씨가 됐다”며 “그런데 우리의 노동 현실이 가야 할 길이 아직도 멀다”고 말했다. 이 대통령은 “최근 울산화력에서 발생한 안타까운 사건에서 보는 것처럼 지금도 수많은 전태일들이 일터에서 생과 사의 경계에 놓여 있다”며 “산업 안전의 패러다임, 그리고 인식을 근본에서 새롭게 바꿔야 한다”고 강조했다.



이 대통령이 경사노위의 조속한 정상화를 주문한 가운데 1999년 경사노위를 탈퇴한 민주노총이 복귀할지 관심이 쏠린다. 지난 5일 취임한 김 경사노위 위원장은 “완전한 회의체로 재건하기 위한 일이라면 삼고초려도 불사할 것”이라고 말했다. 26년째 경사노위에 불참하고 있는 민주노총을 염두에 둔 발언이었다. 민주노총 탈퇴 뒤 경사노위에는 노동계를 대표해 한국노총만 참여해 왔다.

이 대통령은 지난 9월4일 양대 노총 위원장과 오찬회동을 갖고 “우리 사회가 근본적으로 한 단계 도약하려면 사회안전망 문제, 기업 부담 문제, 고용의 안정성과 유연성 문제에 대해 터놓고 논의해야 한다”며 양대 노총의 경사노위 참여를 요청한 바 있다. 민주노총 측은 경사노위로부터 만나자는 제안은 받았다고 밝혔다. 내부에서 만남 성사 여부를 논의 중이며, 구체적인 일정은 확정되지 않은 상태다.



앞서 김 위원장은 7일 한국노총을 찾아 김동명 한국노총 위원장과 상견례 및 간담회를 가졌다. 이 자리에서 김 위원장은 민주노총과의 만남에 대해 “아직 정해진 게 없다”고 했다.

