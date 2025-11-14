SKT, ‘통신·AI’ 양대 체제로 전환

올해 유심 해킹 사태로 가입자 이탈과 실적 악화를 겪었던 SK텔레콤이 근원 경쟁력인 통신(MNO)과 미래 성장 동력 인공지능(AI) 사업을 두 축으로 하는 조직개편과 인사를 단행했다. 기능 중심으로 부서를 통합하고 임원 규모는 줄여 조직 유연성을 높였다.

서울 중구 SK텔레콤 본사. 뉴스1

정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 13일 “CIC(통신 사내회사) 체제는 MNO와 AI 각 사업 특성에 맞춘 최적화된 업무 방식과 의사결정 체계를 갖추기 위한 선택”이라고 설명했다.

CIC는 신뢰 회복을 우선 과제로 삼고 부서 기능·역량을 통합해 경쟁력 강화에 나선다. 마케팅을 상품·서비스와 영업 중심으로 재편해 통신 사업 경쟁력을 높인다. 기업 간 거래(B2B)인 엔터프라이즈 사업은 기술 지원 조직을 전진 배치해 상품 경쟁력을 강화한다.

9월 출범한 AI CIC는 성과를 낼 핵심 사업과 기술 역량을 결집한다. 팀 단위 부서를 수시로 만들었다 해체하는 형태의 조직을 구성해 글로벌 AI 환경에 대응할 계획이다. AI 모델 ‘에이닷’을 활용한 기업 대 고객(B2C) 분야와 AI 클라우드, 피지컬 AI 등 B2B 분야, 디지털플랫폼 분야, 데이터센터를 맡는 AI DC 분야 등으로 재편한다.

지원 조직으론 대외협력(CR)과 대외홍보(PR) 기능을 통합한 콤(Comm)센터를 신설하고, 통합보안센터는 확대하기로 했다.

이번 인사에선 11명이 신규 임원으로 승진했다. 지난해 승진 임원 3명과 비교하면 많지만 올해 퇴직 임원이 늘어나면서 임원 수는 오히려 줄었다. SK텔레콤은 임원의 책임과 역할 강화를 위해 규모를 줄이고 경영 환경과 전략에 따라 인사를 수시로 낸다는 방침이다.

