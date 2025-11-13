해군 초계기 추락 원인 끝내 못 밝혔다

지난 5월 경북 포항기지 인근에서 발생한 해군 P-3CK 초계기 추락 사고의 정확한 원인이 끝내 밝혀지지 않았다. 비행기록장치(FDR)가 없었고 조종사 교신이 담긴 음성기록장치(CVR)가 추락 당시 파손됐기 때문이다. 해군은 항공기 훈련용 시뮬레이터로 당시 상황을 재연하는 등 조사를 진행한 결과 기계적, 인적, 환경적 요소들이 복합적으로 작용해 사고가 발생했다고 판단했다.

5월 29일 경북 포항시 남구 동해면 신정리 포항공항 인근 야산에 해군이 운용하는 해상초계기가 추락했다. 연합뉴스

13일 해군과 사고조사위원회의 설명에 따르면, 사고의 직접 원인은 이륙 상승 선회 중 저고도·저에너지, 고받음각·고경사각 상태에서 실속에 진입한 후 회복이 불가능했기 때문인 것으로 밝혀졌다. 실속은 기체 속도가 떨어질 때 양력이 감소하고 항력이 증가하면서 비행기가 추락하는 것을 뜻한다.



해군은 4개 엔진 중 한 개의 엔진에서 내부 이물질에 의한 손상이 확인됐다고 밝혔다. 해군은 엔진 1개에 문제가 있어도 다른 3개 엔진으로 대응이 가능하므로 사고의 결정적 원인이 되지는 않는다고 설명했다.



사고기 조종사와 부조종사가 비행교범에 수록된 실속 회복훈련과 조종불능 회복훈련을 미실시한 것도 확인됐다. 해군 관계자는 “교범상에는 훈련을 하도록 돼 있으나 미 해군에서 최초로 교육과정지침서가 들어왔을 때 그런 훈련들이 빠져 있었다”며 “타성을 갖고 하지 않은 것으로 판단했다”고 말했다. 지면충돌 직전 조종사는 회복조작을 수행한 것으로 추정된다. 하지만 회복에 필요한 여유 고도가 부족해 결국 추락한 것으로 조사됐다. 해군 관계자는 “1000피트(305m)만 더 높이 있었더라면 회복됐을 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지