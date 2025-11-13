“청년창업 지원 거점”…대구 ‘미래비즈니스발전소’ 개소

대구 서·북구 지역 경제 활성화와 청년 창업을 지원하는 핵심거점이 문을 열었다.

대구시는 서·북구 도시경제기반형 재생사업의 일환으로 ‘미래비즈니스발전소’ 개소식을 갖고 본격 운영에 들어갔다고 13일 밝혔다.

대구 미래비즈니스발전소 조감도. 대구시 제공

미래비즈니스발전소는 2016년 국토교통부 공모에 선정돼 총사업비 210억원을 들여, 서대구복합지식산업센터 일부와 이현 농산물비축창고를 리모델링해 준공됐다.

1970년에 건립한 이현농산물비축창고는 기존 건물의 원형을 최대한 보존하면서 쇠퇴한 산업·물류 지역의 유휴공간을 청년창업의 중심지로 재탄생시켰다.

리모델링 시설은 청년 창업기업을 위한 임대공간, 스마트 회의실, 공용 네트워킹 라운지, 전시공간 등을 갖추고 있다. 시설 관리·운영은 대구테크노파크가 맡는다. 청년 창업 인큐베이팅과 기업 간 협업 프로그램을 통해 지속가능한 지역 혁신 생태계를 조성해 나갈 계획이다.

홍성주 시 경제부시장은 “미래비즈니스발전소는 지역의 혁신 잠재력을 실현할 수 있는 새로운 플랫폼이자 청년과 스타트업이 함께 성장하며 지역경제를 견인하는 산업혁신의 핵심거점이 될 것”이라며 “앞으로도 산업과 청년이 공존하는 미래형 혁신도시로 나아가기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

