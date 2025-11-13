아이소이, ‘롯데마트 뷰티플렉스’ 행사 참여…잡티로즈세럼 단독 기획세트 공개

자연 유래 기능성 스킨케어 브랜드 아이소이가 11월 13일부터 26일까지 진행되는 ‘롯데마트 뷰티플렉스’ 행사에 참여해 브랜드 대표 제품인 ‘블레미쉬 케어 업 세럼(이하 잡티로즈세럼)’ 단독 기획 세트를 선보인다.

이번 프로모션은 롯데마트에서만 만나볼 수 있는 단독 구성으로, 잡티로즈세럼 25ml 본품에 5ml 추가 증정된 기획 세트를 합리적인 가격에 제공한다. 행사 기간 동안 해당 제품은 정가 37,400원에서 30% 할인된 26,180원에 구매할 수 있다.

‘잡티로즈세럼’은 올리브영 에센스 카테고리에서 12년 누적판매 1위를 기록한 아이소이의 대표 제품으로, 불가리안 로즈 오일 오또와 식물 유래 성분을 바탕으로 빠르고 순하게 잡티, 결, 투명도 동시에 케어하는 것이 특징이다.

아이소이 관계자는 “롯데마트를 방문하는 고객들이 일상 속에서 아이소이를 더 쉽고 합리적으로 경험할 수 있도록 이번 단독 기획전을 준비했다”며, “앞으로도 다양한 채널에서 고객 혜택을 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

이번 행사 프로모션은 전국 롯데마트 매장에서 동일하게 진행되며, 11월 13일부터 만나 볼 수 있다

