[우리땅,우리생물] 숲속의 은둔자, 산양

계절이 초겨울로 흐르는 이즈음에는 신대철 시인의 시 ‘강물이 될 때까지’의 한 구절이 떠오른다. “사람을 만나러 가는 길에 흐린 강물이 흐른다면 흐린 강물이 되어 건너야 하리”라는 구절과 같이 산양을 만나러 가는 산길에 암벽이 있으면 그 암벽을 타고 넘어가야 할 것이다.



멸종위기야생생물 I급인 산양(Naemorhedus caudatus)은 한반도의 험준한 산악지대에서 살아가는 대표적인 초식동물이다. 이들은 놀라울 만큼 노련한 움직임으로 가파른 암벽 위를 자유롭게 오르내리는데, 호랑이나 표범 같은 맹수로부터 자신을 지키기 위해 절벽과 바위가 발달한 험준한 지형에 적응해 온 것이다.

우리나라에서 산양은 강원도와 경북의 깊은 산, 민통선이나 DMZ 지역처럼 사람이 쉽게 들어갈 수 없는 곳에서 발견된다. 그런 만큼 야생에서 산양을 실제로 만나기는 쉽지 않다. 전술한 바처럼 험준한 산악지대에서 살아가는 이들은 눈 덮인 겨울철 먹이를 찾아 잠시 산 아래로 내려오더라도 귀소성이 강해 다시 본래 그들 삶의 터전이었던 산으로 되돌아가기 때문이다. 그렇기에 이들을 ‘숲속의 은둔자’라 칭하기도 한다.



최근 기후변화 등에 의해 개체 수가 더욱 감소하고 있는 산양의 서식 여부를 알 수 있는 방법은 배설물 흔적을 확인하는 것이다. 산양은 시야가 트인 바위 아래에 배설하는 습성이 있어, 한곳에 동그란 똥이 수북이 쌓여 있으면 그 근방에 산양의 서식지가 있음을 짐작할 수 있다.



초본식물, 산열매, 도토리, 이끼, 관목의 잎과 줄기 등을 주요 먹이로 살아가는 산양은 산림 생태계의 순환에도 기여한다. 특히 흥미로운 사실은, 산양이 헛개나무 열매를 먹고 배설한 씨앗의 발아율이 그렇지 않은 씨앗보다 더 높다는 점이다. 산양의 배설물이 일종의 ‘종자 택배’ 역할을 하여 숲 곳곳에 새로운 생명을 보다 널리 퍼뜨리는 것이다.



우리 눈에 쉽게 띄지 않는 ‘숲속의 은둔자’ 산양이지만 그들이 우리 눈에 띄지 않는 어딘가에서도 여전히 생태계의 한 축을 건재하게 지켜나간다면 그것 또한 모든 생명과 자연이 어우러지는 아름다운 길일 것이다. 그 길의 끝에서 우리는 자연과의 진정한 만남을 배우게 된다.



서문홍 국립생물자원관 환경연구사

