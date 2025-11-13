수능날 사라진 수험생, 마포대교서 잡힌 신호…중도 포기도 잇따라

2026학년도 대학수학능력시험(수능)에 다양한 이유로 중도 포기하는 수험생들이 나타났다. 실종신고가 접수돼 한강 수색까지 벌어지는 소동도 빚어졌다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 실시된 13일 오전 인천 미추홀구 인화여자고등학교에서 수험장에 입실했던 한 수험생이 수능을 포기하고 집으로 향하고 있다. 인천=연합뉴스

13일 서울 강서경찰서 등에 따르면 이날 오전 9시10분쯤 “관내 고등학교에서 수능을 치러야 할 자녀가 결시하고 사라졌다”는 신고가 접수됐다. 학생이 결시하자 학교 측이 부모에게 연락했고, 놀란 부모가 경찰에 신고한 것이다.

휴대전화 위치를 추적한 결과 실종자의 최종 위치가 서울 마포구 마포대교 북단으로 파악되면서 사건이 강서경찰서에서 영등포경찰서로 이첩됐다. 투신 가능성을 염두에 두고 수난구조대를 투입해 한강 수색 작업을 벌였다.

수색 작업 중 다행히 학생 위치가 서울 영등포구 인근으로 다시 파악됐고 경찰은 이날 오전 10시10분쯤 여의도에서 학생을 발견해 부모에게 인계했다. 학생의 결시 이유는 개인적인 사유로 알려지지 않았다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 13일 서울 종로구 조계사를 찾은 수험생 가족들이 기도하고 있다. 연합뉴스

이날 다양한 이유로 결시를 하거나 중도 퇴실한 학생들이 잇따랐다. 시험을 중도 포기하고 시험장을 나선 수험생 중 상당수는 이미 수시에 합격한 상태에서 경험 삼아 수능에 응시한 이들이었다. 몇몇 수험생들은 생각보다 시험이 어려웠던 탓에 다음 기회를 기약하며 퇴실하기도 했다. 부정행위가 적발돼 퇴실한 학생도 있었다. 온라인상에도 “시위가 있다고 해서 포기했다” 등 다양한 퇴실 사연이 올라왔다.

건강으로 인해 중도 포기한 안타까운 사연도 있었다. 부산 해운대구의 한 시험장에서는 수험생이 1교시 국어영역 시험이 끝난 이후 쉬는 시간에 과호흡 증상을 보인 뒤 실신했다. 이 수험생은 응급조치를 받은 뒤 부모와 함께 귀가한 것으로 전해졌다. 충북 청주와 전북 전주에서도 비슷한 사례가 나왔다. 청주시 흥덕구의 한 시험장에서 수능을 보던 수험생이 호흡곤란 증상을 호소, 3교시 영어영역까지 시험을 봤으나 중도 포기하고 부모와 함께 귀가 조처됐다. 전주에서도 한 수험생이 갑작스러운 호흡곤란과 불안 증세를 호소해 시험을 포기하고 귀가했다.

2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 13일 오전 수원시 장안구 경기도교육청 제30지구 제18시험장 동원동우고등학교에서 수험생이 시험 준비를 하며 기도하고 있다. 수원=뉴시스

수능을 중도에 포기하고 퇴실하려면 시험 포기 확인증을 작성한 뒤 서명해야 한다. 이후 수능 시작 전에 제출했던 휴대전화 등을 돌려받고 퇴실이 가능하다.

한편 이날 교육부에 따르면 수능 1교시 지원자 수는 54만8376명, 응시자는 90.6%인 49만7080명이고 결시자는 9.4%인 5만1296명이다. 지난해와 비교하면 결시자 수는 5만2210명에서 5만1296명으로 914명 줄었고 결시율은 10.1%에서 9.4%로 감소했다. 필수 응시 영역인 4교시 한국사를 보지 않으면 수능 시험 전체가 무효로 간주되기 때문에 1교시 이후 중간에 시험을 포기한 응시자를 포함하면 최종 결시율은 더 높아질 수 있다.

