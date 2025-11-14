현대성우쏠라이트, AAPEX 2025 전시회 성료…북미 시장 입지 강화

현대성우쏠라이트가 지난 11월 4일부터 6일까지 미국 라스베이거스 시저스 포럼(Caesars Forum)에서 열린 자동차 부품 전시회 ‘AAPEX 2025’에 참가해 자사 브랜드 ‘쏠라이트’ 배터리 제품 전시를 성공적으로 마쳤다.

AAPEX는 1969년 첫 개최 이후 올해로 56회째를 맞는 자동차 부품 업계의 대표적인 행사로, 전 세계 128개국 2,700여 개 자동차 부품 업체가 참여해 기술 동향을 공유한다. 이번 행사는 자동차 관리 협회와 자동차 애프터마켓 공급 업체 협회가 공동 주최했다.

현대성우쏠라이트는 쏠라이트 배터리 전용 부스를 마련하고 AGM과 EFB 시리즈 등 다양한 자사 브랜드 배터리 제품을 선보이며 관람객의 관심을 끌었다. 또한 그룹사 제품인 알로이 휠도 함께 전시해 다양한 제품군을 소개했다.

전시 부스는 현대성우쏠라이트의 CI 컬러인 블루와 BI 컬러인 쏠라이트 레드를 중심으로 구성되었으며, 부스 벽면과 제품 디스플레이 존에는 BI의 사선 화살표 디자인 요소를 반영해 브랜드 정체성을 강화했다. 인포데스크와 케이터링 존을 분리해 관람 동선을 최적화하고, 다양한 영상 콘텐츠를 활용해 방문객에게 제품 및 기업 정보를 직관적으로 전달했다.

전시 기간 동안 북미, 유럽, 중남미, 중동, 아프리카 등 다양한 글로벌 거래선이 부스를 방문했으며, 제품의 특장점 홍보와 함께 제품 개발 요청 관련 고객 상담이 진행되었다. 현대성우쏠라이트는 이번 전시회 결과를 바탕으로 제품 개발, 고객사 만족도 향상, 북미 지역 거래선 확장을 위한 방안을 모색할 계획이다.

현대성우쏠라이트 관계자는 “이번 전시회를 통해 북미 시장에서 브랜드 인지도를 높이고 주요 고객사와 직접 소통할 수 있었다”며 “자동차 부품 업계의 최신 동향을 파악하고 향후 전략을 점검하는 기회가 되었으며, 앞으로도 해외 전시회 참가를 지속해 글로벌 시장 내 입지 강화와 판매 확대를 추진할 계획”이라고 전했다.

한편 현대성우쏠라이트는 지주회사인 현대성우홀딩스와 브레이크 디스크, 엔진 파츠, 알로이 휠 등 자동차 부품 전문 기업인 현대성우캐스팅과 함께 현대성우그룹에 속해 있는 차량 및 산업용 배터리 전문 제조 업체이다.

자동차, 선박, 농업, 산업 기계 전반에 걸친 전력 공급을 책임지고 있으며, 완성차 업체 순정 납품 및 전국 100여 개 대리점 유통, 해외 100여 개 국가 수출을 통해 국내를 넘어 글로벌 기업으로 도약하고 있다.

