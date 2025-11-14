[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 15일 (토요일)

쥐

96년생 주변여건이 성숙되지 않았다면 자제하라.

84년생 계획한 일 있으면 지금이 적기.

72년생 같은 분야 사람과의 대화는 깊이가 더하다.

60년생 치고 빠지는 식의 형태로 맞서지 마라.

48년생 이보 전진을 위한 일보 후퇴.

36년생 자식 걱정에 잠 못 드는 것이 부모 마음.

소

97년생 자기 중심이 확고하면 쓰러지지 않는다.

85년생 처음엔 곤궁하나 차츰 풀림.

73년생 경쟁관계에 있는 사람에게 유화책을 써라.

61년생 관심이 같다면 대화는 폭이 깊다.

49년생 간섭을 받는 일은 달리 생각하면 좋은 일이다.

37년생 중간 입장에 놓이면 함부로 말할 수 없다.

범

98년생 금기시하는 사안을 행한다면 구설이 따른다.

86년생 투기 하기는 좋지 않는 시기.

74년생 자존심 때문에 귀한 것을 잃어버릴 수 있다.

62년생 기이한 일이 발생할 가능성이 있다.

50년생 사람다운 것이 무엇인지 다시 생각하라.

38년생 겉보기에 어눌하다고 무시하지 마라.

토끼

99년생 머뭇거리다가 결국 시기를 놓친다.

87년생 현상유지만 되면 다행으로 여겨야함.

75년생 업무에 소홀하면 낭패 당하니 공사를 구분하라.

63년생 다른 사람을 대신하는 일은 삼가라.

51년생 일시적인 정체현상으로 잠시 주춤한다.

39년생 잦은 외출은 건강에 해로우니 이동하지 마라.

용

00년생 모난 돌이 정 맞는다고 둥글둥글 해 보라.

88년생 어려웠던 일들이 점차 호전돼 나갈 운.

76년생 절도 있는 행동이 필요하며 확실하게 처리하라.

64년생 모욕을 주는 언사를 남발하면 화를 당한다.

52년생 확신이 없으면 함부로 뛰어들지 마라.

40년생 특별한 것을 취하면 상당한 성과가 예상된다.

28년생 집요하게 파고들면 해결책이 있다.

뱀

01년생 현실을 수용하고 따름이 좋다.

89년생 포기하지 말고 끈기와 인내로 버틸 것

77년생 자신감 있게 사람들을 대하면 무방하다.

65년생 계획대로 진행시켜나가면 충분히 해결한다.

53년생 생각의 전환은 많은 변화를 가져온다.

41년생 안정권에 접어드는 때이니 말을 아껴라.

29년생 난간을 피해 돌아가지만 그 곳도 낭떠러지다.

말

02년생 일상적인 약속이라도 잘 지킬 것.

90년생 변동수가 없으니 움직이려 들지 말 것.

78년생 여력이 있으면서 망설이면 자신감 부족.

66년생 부산하게 움직이지만 기대에 미흡하다.

54년생 정도를 벗어나지 않으면 손에 떡을 쥔다.

42년생 남의 하소연을 귀담아 들으면 공명한다.

30년생 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다.

양

03년생 자리다툼에서 밀리지 않는 길운.

91년생 혼자 판단하여 처리하는 것이 좋다

79년생 앞길에 밝은 빛이 비치니 하는 일이 순조롭다.

67년생 자신을 믿어주는 사람에게 항상 감사하라.

55년생 발전적인 의욕과 추진력을 배양하는 것이 좋다.

43년생 자신의 생각을 주변사람들에게 각인시킬 때이다.

31년생 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다.

원숭이

04년생 지금 변동하는 건 좋은 방법이다.

92년생 기쁨 가운데 근심수가 드리움.

80년생 버리기 싫은 것은 다른 사람들과 나누자.

68년생 신임을 받는 것은 좋지만 자만심에 빠지지 마라.

56년생 상승세에 접어든 국면일 때는 신경쓰지 마라.

44년생 기다리는 시간은 지루하지만 편안하게 웃는다.

32년생 항상 오늘만을 위하여 일을 하라.

닭

05년생 불리함이 유리함으로 바뀌는 전화위복 운.

93년생 기분 내고 나설 때는 나서보라

81년생 복잡한 주변을 벗어나려면 과감히 결단하라.

69년생 공과 사의 구분을 분명히 해야 이롭다.

57년생 타협점을 찾지 못하고 지루한 공방을 계속한다.

45년생 결정을 내려야 하는 일은 미루어라.

33년생 직장인은 실적이 없어 심란한 시기.

개

06년생 외로움을 나누어 가질 귀인이 들어옴.

94년생 부드러운 이미지를 나타내 보일 것.

82년생 자신의 마음을 전한다면 상대방도 이해한다.

70년생 급하게 일을 처리하면 미흡한 부분이 나타난다.

58년생 인적자원을 풍부하게 만들어라.

46년생 멀리 나간 자식에게 우환이 생길 수 있다.

34년생 마음을 열고 상대를 받아들여라.

돼지

95년생 소생의 기회가 다시 찾아옴.

83년생 튀는 행동보다는 단체행동에 비중을 두어라.

71년생 객기 부리지 말고 몸을 사리는 게 좋다.

59년생 초기대응을 잘못하면 감당하기 힘들어진다.

47년생 손해 보기도 하지만 저녁이 되면 만회한다.

35년생 외부적인 영향으로 인한 변화는 이롭지 않다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지