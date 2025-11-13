‘2025 대구·경북 농특산물 상생장터 화합 한마당’ 14일 개막

대구시와 경북도가 후원하고 대구경북도민회가 주최하는 ‘2025 대구·경북 농특산물 상생장터 화합 한마당’이 14일부터 사흘간 달서구 두류공원 인라인스케이트장에서 열린다.

지난해 열린 행사장 모습. 대구시 제공

이번 행사는 경북의 생산지와 대구의 소비지를 직접 연결해 한뿌리 상생 협력을 강화하고, 지역 농특산물 소비를 확대하기 위해 마련됐다.

대구시 4개 구·군과 경북도 22개 시·군 농가가 참여해 품질 좋은 농특산물을 선보인다. 직거래 장터에서는 사과, 샤인머스캣, 고구마, 표고버섯, 인삼 등 신선 농산물부터 오징어, 미역 등 수산물, 그리고 전통장류, 흑염소 엑기스, 젓갈, 커피 등 지역 가공식품까지 다양한 상품을 직접 구매할 수 있다.

행사 기간에는 향토 가수 공연, 관객참여 노래자랑, 농산물 경매 등 볼거리와 즐길 거리를 함께 제공해 시민들의 참여 열기가 기대된다.

홍성주 시 경제부시장은 “대구경북 민·군 통합공항 건설과 취수원 이전 등 대구·경북이 본격적인 상생의 길로 나아가는 중요한 시기”라며 “이번 상생장터를 통해 시민들이 좋은 농산물을 직접 구매하고, 대구·경북의 협력이 더욱 단단하게 자리잡기를 바란다”고 말했다.

