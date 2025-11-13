임우일, '백마 탄 테리우스'로 변신…바이크→승마 반전 취미생활 공개

MBC '나 혼자 산다'

코미디언 임우일이 1년 간 즐겨온 고급 취미생활을 공개한다.

MBC 예능 '나 혼자 산다' 제작진은 오는 14일 방송분에 "백마 탄 테리우스가 된 임우일의 모습이 공개된다"고 전했다.

임우일은 지난 번 바이크 라이딩에 이어 이번엔 "제가 어울리지 않게 승마를 합니다"고 고백한다.

"1년 정도 승마를 해왔다"고 밝힌 그는 흰색 승마복을 위아래로 맞춰 입고 등장하는데 터질듯한 핏으로 예고편에서부터 웃음을 자아낸다.

MBC '나 혼자 산다'

MBC '나 혼자 산다'

이내 임우일은 자신의 애마인 백마 '쿠키'와 인사를 나누고 직접 사온 당근을 먹여주지만 몇 번 씹다 뱉어내 당황한 기색을 감추지 못한다 .

"승마만큼은 1등 해보자"고 다짐한 그는 '쿠키'와 평지부터 장애물 코스까지 다양한 코스를 달려나간다.

하지만 임우일은 말에서 내리자마자 다리를 후들거리며 "테리우스 되기 쉽지 않네"라고 말해 웃음을 안긴다.

아이스 커피를 재탕해마시던 '박테리우스'에서 승마로 진짜 '테리우스'로 거듭난 임우일의 승마기는 오는 14일 오후 11시 10분 MBC '나 혼자 산다'에서 방송된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지