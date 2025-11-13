李대통령 지지율 61%…2주前보다 5%p↑, 두 달만에 60%대 재진입 [NBS]

이재명 대통령의 국정 운영을 긍정적으로 평가한 비율이 두 달 만에 60%대를 회복했다는 여론조사 결과가 13일 나왔다.



엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 10∼12일 만 18세 이상 남녀 1천4명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답자는 직전 조사인 2주 전보다 5%포인트(p) 상승한 61%를 기록했다.

이재명 대통령.

62%를 기록한 9월 1주차 조사 이후 50%대에 머물렀던 긍정 평가 비율이 다시 60%를 넘어선 것이다.



부정 평가 응답은 29%로 직전 조사보다 6%p 하락했다.



진보층과 중도층의 긍정 평가가 각각 90%와 66%였고, 보수층에서는 부정 평가가 61%였다.



전 연령대와 전 지역에서 긍정 평가가 부정 평가보다 높았다.



지역별 긍정·부정 평가 비율은 서울(53%·37%), 인천·경기(65%·26%), 대전·세종·충청(58%·29%), 광주·전라(85%·10%), 대구·경북(50%·36%), 부산·울산·경남(55%·36%), 강원·제주(65%·23%)였다.



이 대통령 국정 운영 신뢰도 조사에서는 '신뢰한다'가 61%, '신뢰하지 않는다'가 33%를 기록했다.



진보층과 중도층의 '신뢰한다' 응답은 각각 91%와 66%였고, 보수층에서는 '신뢰하지 않는다'가 67%였다.

자료=NBS 홈페이지 캡처

정당 지지도에서 더불어민주당은 직전 조사보다 3%p 상승한 42%, 국민의힘은 4%p 하락한 21%를 각각 기록했다. 두 당의 격차는 21%p다.



조국혁신당은 4%, 개혁신당은 3%, 진보당은 1%로 나타났다. '없음' 또는 '모름', 무응답은 27%였다.



NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 14.8%였다.



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

