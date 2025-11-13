“신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 보고 있다”…빽가, 문원 향해 또 ‘뼈 있는 일침’

유튜브 채널 ‘어떠신지’ 캡처

그룹 코요태의 빽가가 신지의 예비 남편 문원을 향해 장난 섞인 ‘경고 멘트’를 날리며 웃음을 자아냈다.

지난 12일 신지의 유튜브 채널 ‘어떠신지’에는 ‘다시 만났습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 신지와 예비신랑 문원의 신혼집을 방문한 코요태 멤버 김종민, 빽가의 모습이 담겼다.

집 구경에 나선 두 사람은 “성공했다”, “됐다”라며 연신 감탄사를 쏟아냈고, 신혼집 곳곳을 둘러보며 유쾌한 분위기를 만들었다.

식사 자리에서 빽가는 “신지가 열심히 돈 벌어서 형이랑 나 나눠줬다”며 너스레를 떨었고, “신지도 가장이라 부모님도 드리고, 남을 위해서만 살다가 이제야 본인한테 쓰는 것”이라며 진심 어린 응원을 전했다.

유튜브 채널 ‘어떠신지’ 캡처

김종민은 “신지가 데뷔를 18살에 했다. 18살 때 데뷔한 후 ‘순정’으로 터지고, 음반도 엄청 많이 나왔다”고 회상했다. 그러자 빽가는 “신지 혼자서도 활동 엄청 많이 했다. 예능도 진짜 많이 하고, 대한민국 사람이 다 아는 신지를”이라며 농담을 던졌다.

이는 앞서 문원이 “신지가 이렇게 유명한 줄 몰랐다”고 말했다가 논란이 된 발언을 슬쩍 꼬집은 것. 김종민 역시 “누군 잘 몰랐나? 대한민국 사람들이 신지 다 알지. 상문이(문원)는 몰랐고”라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.

당황한 문원은 “정신이 번쩍했다”고 고백했고, 신지는 “괜찮다”며 남자친구를 다독였다.

유튜브 채널 ‘어떠신지’ 캡처

이후 신지가 “문원은 짠돌이”라고 폭로하자, 빽가는 “신지 돈만 쓰냐?”며 장난기 어린 질문을 던졌다. 이에 김종민이 “우리가 다 매의 눈으로 본다”고 거들었고, 문원은 “아니”라며 급히 해명해 웃음을 더했다.

빽가는 “금고 비밀번호 알려주지 말라”는 농담으로 다시 한번 폭소를 유발했다. 신지가 “금고가 지문이다”라고 하자 그는 “(신지) 잘 때 또 손가락 갖다 대라. 손가락 잘리는 수가 있다. 우리 팀 건드리면 다 죽는다”고 너스레를 떨었다.

빽가의 장난 어린 ‘보호 본능’은 코요태 멤버 신지를 향한 진심을 엿보게 했다. 지난 상견례 자리에서도 그는 문원의 돌발 발언에 솔직한 반응을 보이며 화제가 된 바 있다.

당시 문원은 “지선(신지 본명)이가 이렇게 유명한 사람인 줄 몰랐다”는 말과 함께, 7살 연상인 신지를 ‘이 친구’라고 불러 태도 논란에 휘말렸다. 또 이혼 경험과 딸이 있다는 사실을 공개하며 화제를 모았다. 빽가는 당시 놀란 듯 자리를 박차고 “화장실 좀 다녀오겠다”고 하며 자리를 피하기도 했다.

이후 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이승환의 ‘가족’ 가사를 올리며 신지를 향한 애틋한 마음을 드러내기도 했다. 이번 영상에서도 빽가 특유의 유머와 따뜻한 우정이 묻어나며, 팀워크의 끈끈함을 다시 한번 엿볼 수 있었다.

