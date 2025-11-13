벤츠 회장, LG 경영진과 회동…“미래 모빌리티 솔루션 협력 강화”

LG전자·디스플레이·에너지솔루션·이노텍 등 LG그룹 4개 계열사 최고경영진이 13일 서울 여의도 LG트윈타워에서 메르세데스-벤츠 그룹 올라 칼레니우스 회장을 만났다. 양측은 전기차 중심 미래 모빌리티와 생산 네트워크 디지털화를 위한 협력 확대 방안을 논의했다.

LG와 메르세데스-벤츠 최고 경영진은 서울 여의도 LG트윈타워에서 만나 LG의 자동차 부품 사업 역량을 결집한 ‘원(One) LG’ 솔루션 협업 확대 방안에 대해 논의했다. 사진은 (왼쪽부터) 메르세데스-벤츠 R&D 코리아 컬삿 카르탈 센터장, 메르세데스-벤츠 이다 볼프 기업본부 총괄, 메르세데스-벤츠 코리아 마티아스 바이틀 CEO, 메르세데스-벤츠 올라 칼레니우스 회장, LG전자 조주완 CEO, LG디스플레이 정철동 CEO, LG에너지솔루션 김동명 CEO, LG이노텍 문혁수 CEO. LG전자 제공

이번 회동은 칼레니우스 회장의 한국 방문 일정에 맞춰 추진됐다. LG전자 조주완 CEO, LG디스플레이 정철동 CEO, LG에너지솔루션 김동명 CEO, LG이노텍 문혁수 CEO 등 LG의 자동차 부품 계열사 최고경영진이 참석했으며, 메르세데스-벤츠코리아 마티아스 바이틀 CEO도 자리했다.

양측은 전기차 부품, 디스플레이, 배터리, 자율주행센싱 등 LG의 주요 전장 기술을 집약한 ‘원 LG’ 통합 솔루션을 중심으로 협업을 강화하기로 했다. LG는 내연기관차와 전기차, 소프트웨어 중심 차량(SDV)을 아우르는 차세대 부품 기술을 공유하며 시너지 창출 방안을 모색했다.

LG전자와 메르세데스-벤츠는 차량용 인포테인먼트와 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 SDV 핵심 솔루션을 공동 개발하고 있다. 양사는 올레드 기반 파노라믹 스크린을 EQS 모델에 적용해 대형 디스플레이 트렌드를 선도했다.

LG디스플레이는 2020년부터 메르세데스-벤츠에 차량용 P-OLED를 공급하며 곡면 디자인 구현과 높은 화질을 동시에 제공하고 있다. LG에너지솔루션은 전기차 배터리 분야에서, LG이노텍은 카메라 모듈·라이다·레이더 등 자율주행센싱 기술에서 협력을 이어가고 있다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 CEO는 “LG와 함께 메르세데스-벤츠는 혁신, 품질, 그리고 지속가능성을 기반으로 한 비전을 공유하고 있으며, 양사의 강점을 결합함으로써 전 세계 자동차 산업의 새로운 기준을 세워갈 차량을 만들어 갈 것”이라고 말했다.

조주완 LG전자 CEO는 “사용자 경험 중심의 가치 제안, 통합 SDV 솔루션 포트폴리오, 글로벌 시장에서 입증된 기술력과 신뢰도 등 전장 사업 핵심 경쟁력을 바탕으로 메르세데스-벤츠와의 전략적 파트너십을 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.

