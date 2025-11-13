하이트진로, 2025년 ‘테라’ 크리스마스 에디션 출시

하이트진로는 맥주 브랜드 테라의 크리스마스 에디션을 출시한다고 13일 밝혔다.

이번에 선보이는 테라 크리스마스 에디션은 눈 내리는 크리스마스 풍경과 맥주잔을 들고 있는 산타 캐릭터를 더해 따뜻한 연말 분위기를 완성했다. 테라의 상징인 리얼탄산은 동그란 눈송이 형태로 형상화했다.

테라 크리스마스 에디션 제품 이미지. 하이트진로 제공

하이트진로는 한정판 출시를 기념해 크리스마스 시즌 분위기에 맞춘 온·오프라인 이벤트를 진행한다. 유흥 채널에서 크리스마스 컬러 머리끈을 제공하고 가정 채널에서는 테라 크리스마스 변온잔 증정 행사를 진행한다. 온라인에서는 유튜브와 인플루언서 테라 산타 협업 콘텐츠를 제작한다.

테라 크리스마스 에디션은 500ml 병과 453ml 캔으로 출시하며 이날부터 유흥채널과 전국마트를 통해 한정 판매한다. 오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “테라 크리스마스 에디션은 따뜻한 연말 감성을 테라의 청정한 이미지와 결합해 준비한 선물 같은 제품”이라며 “현장 이벤트부터 온라인 콘텐츠까지 다양한 채널을 통해 소비자들이 테라와 함께 행복한 크리스마스를 경험하길 바란다”고 말했다.

