대기시간 예측하고 간편식도 자동 스캔…삼성웰스토리의 AI 솔루션

삼성웰스토리는 구내식당 이용 편의성을 높이기 위해 비전 인식 기술을 활용한 ‘인공지능(AI) 솔루션’을 본사 구내식당에 도입한다고 13일 밝혔다.

삼성웰스토리는 구내식당 혼잡도와 예상 대기시간을 알리는 ‘AI 피플카운팅’과 간편식 무인 결제가 가능한 ‘AI 스캐너’를 선보인다.

전자는 구내식당 내에 설치된 카메라와 AI 장비가 이용자 수를 실시간 카운팅하고 체류시간을 분석해 구역별 혼잡도와 예상 대기시간 정보를 고객에게 실시간으로 제공하는 솔루션이다.

후자는 구내식당에서 제공하는 여러 종류의 간편식을 스캐너 위에 올리면 360도로 배치된 카메라가 상품들을 실시간 스캔해 1~2초 만에 AI로 분석하고 결제까지 연동해주는 AI 무인 결제 시스템이다.

삼성웰스토리는 대기시간 감소 등으로 고객 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

삼성웰스토리 관계자는 “AI를 활용한 다양한 솔루션을 개발해 삼성웰스토리만이 제공할 수 있는 차별화된 고객 경험을 앞서 선보이겠다”고 말했다.

