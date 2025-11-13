코스피 불장에 ETF도 ‘공격형’으로…개미들 안정형 ETF 대거 매도

코스피가 연일 사상 최고가를 기록하는 강세장이 이어지자 개인 투자자들이 ‘공격 투자’로 방향을 틀고 있다. 안정적 수익률을 추구하는 배당·파킹·채권형 상장지수펀드(ETF)를 대거 팔아치우고, 지수 향방에 베팅하는 상품으로 갈아타는 양상이다.

13일 금융정보업체 연합인포맥스에 따르면 최근 한달(10월10일~11월12일)간 개인 투자자들이 가장 많이 순매도한 ETF 종목 10개 중 8개는 안정형 ETF였다. ‘KODEX CD금리액티브(합성)’과 ‘KODEX KOFR금리액티브(합성)’ 등 이른바 파킹형ETF 상품은 각각 2·8위로 약 1300억원, 300억원씩 순매도했다. 파킹형 ETF는 채권과 우량 기업어음(CP) 등 안전 자산에 투자하는 상품으로 증시방향이 불명확할 때 단기 자금을 보관하는 용도로 주로 쓰인다.

13일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 뉴시스

‘TIGER 미국배당다우존스’(4위)와 ‘TIGER 미국배당 다우존스타겟 커버드콜 2호’(5위), ‘TIGER 코리아배당다우존’'(10위) 등 배당주 투자 ETF 상품도 순매도 상위권에 상당수 포함됐다.

안정형 ETF를 팔아치운 개인 투자자들은 다양한 지수 베팅형 ETF로 갈아탔다. 이 기간 코스피200을 순방향으로 추종하는 ‘KODEX 200’을 1조300억원어치 쓸어 담았고, 반대로 지수 하락에 베팅하는 ‘KODEX 200선물인버스2X’도 3300억원가량 순매수했다.

개미들이 안정형 ETF에 등을 돌린 건 최근 코스피가 급등하며 불장에 합류하려는 투자 수요가 급증했기 때문으로 풀이된다. 코스피는 최근 한달간 종가 기준 3610.60에서 4150.39로 약 15% 급등했다.

ETF에 대한 수요 급증과 강세장에 힘입어 국내 증시에 상장된 ETF의 순자산 총합은 11일 기준 약 282조5400억원으로 280조원을 넘어섰다. 전체 순자산은 3일 처음 280조원을 돌파했다가 국내 증시가 출렁이며 한동안 270조원대에 머문 뒤 6거래일 만에 재차 280조원대로 올라왔다.

