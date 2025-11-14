대신엠씨, 쿠즈락 공장에 맞춤형 자동 유수분리기 설치…식품 가공 폐수 처리 신기준 제시

환경기술 전문기업 대신엠씨(주)가 충남 논산에 위치한 ㈜쿠즈락 공장에 자동 유수분리시스템을 납품·설치하면서 친환경 생산공정 구축에 속도를 내고 있다.

쿠즈락은 육가공 및 다양한 가공식품을 생산하는 기업으로, 특히 국내 고속도로 휴게소에서 판매되고 있는 ‘소떡소떡’ 개발사로 잘 알려져 있다.

이번 시스템 도입은 식품 제조 과정에서 발생하는 세척수 및 오·폐수 내 유분과 부유물질을 효율적으로 분리하기 위한 조치로, 쿠즈락의 폐수 관리 안정성과 환경 대응력을 한층 강화할 것으로 기대된다.

대신엠씨가 공급한 자동 유수분리시스템은 유수(油水)가 혼합된 폐수를 중력 및 기계적 방식으로 분리해 유분 제거 효율이 90% 이상에 달하며, 기존 수동식 분리조 대비 관리가 간편하고 청소·유지보수가 용이한 점이 특징이다. 이번 설치 장비는 쿠즈락의 생산환경과 폐수 성상을 세밀히 분석해 현장 맞춤형으로 설계되었고, 향후 원격 모니터링 기능을 추가할 수 있도록 확장 구조로 구축됐다. 쿠즈락은 향후 폐수 관리 자동화와 수질 모니터링 체계를 단계적으로 강화할 계획이다.

대신엠씨 관계자는 “식품 가공업 특성을 고려해 효율성과 실용성을 최대한 높인 현장 적용형 솔루션”이라며 “환경규제 강화와 ESG 경영 확산에 따라 다양한 산업현장으로 자동 유수분리 시스템 보급을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

대신엠씨는 유수분리시스템뿐 아니라 세정설비, 유분감지센서, 전처리 시스템 등 산업 환경개선 기술을 다수 보유하고 있으며, 최근 필리핀·일본 등 해외 실증사업을 통해 글로벌 시장 진출에도 박차를 가하고 있다.

대표 제품인 ‘DS-자동 유수분리기’는 음식 조리 및 가공 폐수에 포함된 기름 성분을 99.6%까지 자동 분리해 배관 막힘과 악취, 수질오염을 방지하는 친환경 설비로, 대형 외식업체·군부대·급식소·식품 제조 공장에서 그 효율성이 검증된 바 있다. 분리된 기름은 재자원화가 가능해 폐기물 저감과 해양환경 보호에도 기여하고 있다. 이 제품은 환경부 녹색기술 인증, 중소벤처기업부 성능인증, 조달청 혁신제품 인증 등 3대 공공 인증을 모두 획득해 기술력과 시장성을 동시에 인정받았다.

김혜자 대신엠씨 대표이사는 “30년간 지속적인 기술 개발과 품질 혁신을 통해 세계 일류 상품에 선정되는 등 우수한 평가를 받아왔다”며 “앞으로도 글로벌 환경기술 선도기업으로서 산업현장과 공공시설의 환경개선에 기여하고, 더욱 쾌적하고 안전한 친환경 시스템 구축에 앞장서겠다”고 밝혔다.

한편, 대신엠씨는 자동 유수분리기 외에도 모듈형 신발 먼지 흡입 매트 ‘솔첵(Sole Check)’, 자동 대차 바퀴 세척 시스템 ‘캐스터 클리너(Caster Cleaner)’, 신발 밑창 습식 세척기 등 위생·환경 관리 효율을 극대화한 다양한 제품군을 선보이며 국내외 산업현장과 공공시설에서 호평을 받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지