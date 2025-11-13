‘불법 당원 모집' 전남 현직 군수 등 3명 적발... 민주당 윤리위 회부

더불어민주당 소속 전남 지역 현직 군수를 포함한 내년 지방선거 출마예정자 3명이 불법 당원 모집 의혹으로 당 윤리심판원에 회부돼 징계 절차를 밝고 있다.

13일 민주당 등에 따르면 전날 정청래 대표는 전남 현직군수 A씨, 군수 출마 예정자 B씨, 광역의원 출마 예정자 C씨 등 3명을 중징계 의견으로 윤리심판원에 회부하도록 지시했다.

A씨 등 3명은 최근 민주당의 당원 명부 전수조사 과정에서 불법 당원 모집 의혹이 일부 확인되면서 윤리심판원에 회부된 것으로 전해졌다.

A씨 등 3명이 해당 의혹을 소명하지 못할 시 당 내규에 따라 중징계를 받게 되면 후보자 자격을 상실할 수 있다.

특정 지역에서는 해당 지역 인구의 6분의 1에 해당하는 인원을 신규 입당시키면서 허위 주소가 등록됐고, 온라인 입당과 불법 전적을 통해 500여명을 허위 주소에 중복 입당한 사례도 드러났다.

한 인사는 자신의 사업장 주변 상가 및 아파트에 259명을, 친동생 사업장에 16명을 허위 주소로 중복 입당시킨 것으로 파악됐다.

민주당은 해당 사안을 신속 처리 안건으로 지정해 이들에 대해 처분할 방침인 것으로 확인됐다.

한편, 민주당은 내년 지방선거를 앞두고 당원 데이터베이스(DB) 정비 사업을 통해 거주지·휴대전화 중복, 당비 대납 정황이 있는 대상자를 추출해 4만6000건 정도의 의심 사례를 확인했다.

