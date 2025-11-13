48세 이태곤 "1년째 연애…첫눈에 내 사람인 걸 알아"

배우 이태곤이 일반인 여성과 1년째 교제 중이라고 했다.

이태곤은 12일 방송한 tvN 예능프로그램 '남겨서 뭐하게'에 나와 연애를 하고 있다고 했다.

이영자는 이태곤에게 "현재 연애 중이냐"고 물었고, 이태곤은 "여자친구가 있다"고 답했다.

이태곤이 왼손 약지에 낀 반지를 본 박세리는 "커플링이냐"고 말했고, 이태곤은 "태어나서 처음 커플링을 해봤다"고 말했다.

이태곤은 "일반인이다. 1년 정도 만났다. 원래 소개팅은 안 하는데 지인이 '너랑 잘 맞을 것 같다'며 한 번만 만나 보라고 해서 나갔다"고 했다.

이어 "그런데 진짜 첫눈에 알았다. '내 사람이다'라는 느낌이 들었다. '안녕하세요'라고 하자마자 가슴에서 딱 알아봤다"고 덧붙였다.

이영자는 "행운이다. 축하한다"고 했고, 박세리는 "상대도 첫눈에 반했냐"고 물었다.

이태곤은 "처음엔 내가 무서웠다고 하더라. 그런데 3시간을 이야기했는데 너무 재밌었다고 했다. 나이 차이가 10살 정도 난다"고 했다.

그러면서 "좋은 소식이 생기면 묻지 않아도 말하겠다"고 말했다. 이태곤은 1977년생이다.

<뉴시스>

