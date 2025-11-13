몬트크리에이터 시리즈 신작, 3D 애니메이션 '홍어의 참맛을 찾아라' 12월 공개

주식회사 엔토닉크리에이티브가 오는 12월 신작 3D 애니메이션 '홍어의 참맛을 찾아라'를 공개한다고 밝혔다.

'홍어의 참맛을 찾아라'는 엔토닉크리에이티브의 자사 오리지널 캐릭터 IP '몬크리에이터' 시리즈를 활용한 작품이다. 10분 분량의 단편 3D 애니메이션으로 남도 향토음식의 정수인 홍어의 진짜 맛과 문화적 가치를 탐험하는 모험담을 펼쳐낸다.

이 작품은 주인공 엘리, 퐁키, 크루몬 등 몬스터 삼총사가 홍어의 숙성과 발효, 그리고 남도 사람들의 미식문화를 따라가는 여정을 담는다. 특히 '냄새는 강하지만 맛은 깊은 홍어의 매력'을 찾아 떠나며 음식 속에 깃든 공감과 도전, 우정의 가치를 전한다.

'홍어의 참맛을 찾아라'는 3D 기반의 고품질 애니메이션 렌더링 기술과 전통음식의 질감·공간미를 살린 실감형 비주얼 연출이 특징이다. 엔토닉크리에이티브는 이를 통해 '향토음식도 글로벌 문화로 즐길 수 있다'는 메시지를 담아냈다.

특히 이 작품은 2025년 지원사업을 통해 제작된 자체 IP 애니메이션 성과물이다. 단순한 결과물에 그치지 않고, 향후 외전ㆍVR 스핀오프ㆍ지역축제 연계 전시 등으로 확장될 예정이다. 또한 이번 프로젝트를 발판으로 지역 문화와 식문화를 소재로 한 시리즈도 기획 중이다.

엔토닉크리에이티브 관계자는 “'홍어의 참맛을 찾아라'는 몬크리에이터 캐릭터들이 남도의 바다와 마을을 누비며 향토음식의 진정한 가치와 사람들의 정을 유쾌하게 전하는 작품”이라며 “앞으로도 로컬 문화와 IP 콘텐츠를 융합한 애니메이션 세계를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

한편 '홍어의 참맛을 찾아라'는 오는 12월 중순부터 엔토닉크리에이티브 유튜브 채널에서 공개되며, 시청자는 PC나 모바일을 통해 무료로 감상할 수 있다.

