국립백두대간수목원 새 식구가 왔어요…백두산호랑이 ‘미령’

경북 봉화군 백두대간수목원에 새 식구가 생겼다. 바로 백두산호랑이 ‘미령’이 그 주인공이다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 대전 오월드에서 지내던 백두산호랑이 미령을 국립백두대간수목원 호랑이숲으로 이주했다고 13일 밝혔다.

백두산호랑이 미령. 국립백두대간수목원 제공

미령은 2021년 5월생 암컷 백두산호랑이다. 이름은 아름답고 영리한 호랑이라는 뜻을 가졌다. 지난 9월 대전 오월드와의 업무협약에 따라 백두산호랑이 미령의 이주가 결정됐다. 무진동 항온·항습 차량에 수의사와 사육사가 전 구간 동행하며 미령의 상태를 점검했고 지난 10월22일 국립백두대간수목원으로 이송됐다.

미령은 기초 건강검진을 마치고 현재는 내실에서 환경적응을 거치고 있다. 국립백두대간수목원은 미령의 안정과 내부 상황을 종합적으로 평가해 추후 공개할 예정이다.

축구장 5.4개를 합친 크기인 3.8㏊ 규모의 국립백두대간수목원 호랑이숲은 백두산호랑이의 자연 서식지와 가장 가깝게 조성됐다. 국내 최고 수준의 시설로 호랑이가 적응하고 건강하게 지낼 수 있는 조건을 갖췄다는 게 국립백두대간수목원의 설명이다.

미령은 국립백두대간수목원의 새 가족이 됨에 따라 우리(14세·수컷), 한(11세·수컷)·도(11세·암컷) 남매, 태범(5세·수컷)·무궁(5세·암컷) 남매 등 5마리의 호랑이와 함께 살게 됐다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “국제 멸종위기종인 백두산호랑이를 국립백두대간수목원 식구로 맞이할 수 있도록 협력해 준 대전 오월드 측에 감사를 전한다”며 “앞으로도 국립백두대간수목원의 모든 백두산호랑이가 건강하고 즐겁게 생활할 수 있도록 모든 노력을 기울일 것”이라고 말했다.

