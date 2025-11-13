28기 정숙·상철, 최초 혼전임신 "올해 결혼"

28기 정숙·상철이 '나는 솔로' 최초 혼전임신 커플이 됐다.

정숙은 13일 ENA 나는 솔로 28기 막방 기념 라이브 방송에서 상철과의 사이에서 혼전임신했다며 "임신 14주차다. 노산이다보니 기형아 검사를 했는데, 성별이 빨리 나왔다. 오빠 닮은 아들이다. 입체 초음파도 찍었는데 체형이 오빠랑 똑같아서 신기하고 기쁘다"고 털어놨다.

28기 상철·정숙

"일을 많이 줄이고 대부분의 시간은 안정을 취하며 지내고 있다. 임신 초기 때 먹덧이 시작됐다. 살이 찌고 배가 많이 나왔다"며 "출산 예정일은 (내년) 5월7일이다. 이후 결혼식으로 하려고 했는데, 아기 낳은 언니들이 '정신이 없어서 결혼식을 못할 수도 있다'고 조언해줬다. 올해 안에 결혼식을 할 수 있으면 진행할 생각"이라고 밝혔다.

28기 돌싱특집 최종회에선 총 여섯 커플이 탄생했다. 역대 최다 기록이다. 정숙과 상철은 서로 최종 선택하지 않았으나, 방송 후 연인으로 발전했다. 상철은 "(최종 선택한) 순자와 연락하며 지내면서 알아보려고 했는데, 각자 시간과 성향이 맞지 않아서 깊은 인연으로는 이어지지 못했다"고 설명했다. 정숙 역시 "(영수와) 깊은 사이로 발전하지 못했고, 서로 응원하는 사이가 됐다. 실의에 빠져있던 시기 전체 동기 모임을 했는데, 그때 (상철과) 눈이 맞았다"고 고백했다.

정희·광수, 영자·영철도 연인 관계를 이어갔다. 이날 정희는 인스타그램에 광수와 찍은 사진을 올리고 "두근거림과 설렘으로 시작해 뜨거운 사랑, 서로를 위한 따뜻한 배려를 알게 해준 엽이 오빠에게 진심으로 고맙고 사랑한다"고 했다.

