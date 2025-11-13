세계일보

[속보] ‘7년 만에 최대’ 55만 수험생 수능 시작…“적정 난이도 고르게 출제”

입력 : 2025-11-13 09:00:00 수정 : 2025-11-13 08:56:51
김동환 기자 kimcharr@segye.com

2026학년도 대학수학능력시험(수능)일인 13일 대구 수성구 대구여자고등학교 수능 시험장 앞에서 학부모가 수험생을 안아주고 있다. 대구=연합뉴스

 

2026학년도 대학수학능력시험(수능)이 13일 오전 8시40분부터 전국 1310개 시험장에서 실시됐다. 올 수능은 전년보다 3만1504명 늘어난 총 55만4174명이 지원해 응시자 수로는 2019학년도 이후 7년 만에 가장 많다. 

 

수능 출제위원장은 이날 “고교 수준에 맞춰 적정 난이도를 고르게 출제했다”며 “사교육 풀이 기술을 익힌 학생에게 유리한 문항은 배제했다”고 밝혔다.


김동환 기자 kimcharr@segye.com 기자페이지 바로가기

