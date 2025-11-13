시아버지 카드로 5000만원 쓴 며느리 “왜 나한테만 그러냐” 당당

게티이미지뱅크

요양원에 입원한 시아버지의 카드로 4년간 몰래 5000만 원을 사용한 며느리가 사과는 커녕 적반하장 태도를 보인다는 안타까운 사연이 전해졌다.

앞선 10일 JTBC ‘사건반장’에 사연을 제보한 50대 남성 A씨는 “요양원에 입원한 80대 아버지가 카드사로부터 사용하지 않은 카드 대금 연체 통보를 받았다”고 토로했다.

A씨는 처음 보이스피싱을 의심했지만, 진짜 범인은 둘째 며느리 B씨였다.

결혼 30년차 주부인 이 여성은 시아버지가 요양원 입원 전 둘째 아들에게 맡긴 카드와 통장을 관리하면서 범행을 시작했다.

B씨는 시아버지의 카드 여러 장을 자신의 휴대전화에 등록한 뒤 마음대로 사용했다.

심지어 시아버지 면회 시 간병인에게 줄 간식비까지 시아버지 카드로 구매해 챙겨주는 뻔뻔함을 보였다.

B씨가 4년 동안 사용한 금액은 무려 5000만 원에 달했다. 카드 사용 내역을 확인한 결과 대부분 카페, 음식점 등에서 사용됐으며, 큰돈은 현금으로 인출한 것으로 드러났다.

이를 알게 된 가족들이 “도박이나 사이비 종교에 빠진 것 아니냐”고 추궁했지만, 며느리는 “아니다”라고 강하게 부인했다.

가족들을 더욱 분노하게 만든 것은 며느리의 태도였다.

B씨는 사과는 커녕 “아버님도 예전에 돈 문제 일으킨 적 있잖아요. 왜 저한테만 그러세요? 억울하다”며 적반하장으로 화를 냈다.

그러면서 “어머님, 아버님이 예전에 저 힘들게 하셨다”며 과거 일들을 꺼내며 변명을 늘어놨다.

B씨는 가족들 추궁이 이어지자 가족들의 전화를 차단했다.

남편이 이혼을 요구하자 그제야 “다시는 그러지 않겠다”며 매달렸지만, 이미 가족 간 신뢰는 완전히 무너진 상태다.

이 사연에 대해 양지열 변호사는 “법적으로 처벌이 가능하다”고 했다.

그는 “부모님이나 가까운 사람의 카드를 쓰더라도 그것과 상관없이 처벌받는다며 “액수도 굉장히 크다. 이혼 사유로도 충분하다”고 설명했다.

그러면서 “가족 간의 신뢰가 완전히 깨져버렸기 때문에 반성하는 모습을 보여야 한다”고 강조했다.

한편 현재 피해 가족들은 B씨의 고소 여부를 두고 고민하고 있는 것으로 전해졌다.

