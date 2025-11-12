"국민께서 심판해달라"…국힘, 대장동 항소 포기 규탄

국민의힘 장동혁 대표가 12일 서울 여의도 국회의사당 본관 앞에서 열린 '대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회'에서 발언하고 있다.

국민의힘 송언석 원내대표가 12일 서울 여의도 국회의사당 본관 앞에서 열린 '대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구및 검찰 항소포기 외압 규탄대회'에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 의원들과 당원들이 12일 서울 여의도 국회의사당 본관 앞에서 열린 '대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회'에서 구호를 외치고 있다.

국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 의원들과 당원들이 12일 서울 여의도 국회의사당 본관 앞에서 열린 '대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회'에서 발언하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표를 비롯한 의원들과 당원들이 12일 서울 여의도 국회의사당 본관 앞에서 열린 '대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회'에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘은 12일 여의도 국회 본청 앞 계단에서 '대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회'를 개최했다.

장동혁 대표는 규탄대회에서 "항소 포기는 결국 이재명 대통령에 대한 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다."며 "항소 포기의 정점에는 이재명 대통령이 있다. 이재명을 위한, 정성호에 의한, 노만석의 항소 포기이다"라고 말했다.

또 "검찰이 포기한 대장동 사건을 국민의힘은 오늘 국민들께 항소를 제기한다. 국민들께서 심판해달라"며 "정의와 진실이 승리하는 그날까지 여러분과 함께, 시민과 함께, 국민과 함께 싸우겠다"라고 말했다.

송언석 원내대표는 "대장동 일파들의 7400억의 무지막지한 돈을 그냥 배를 채워주는 이 범죄자 주권 정부를 용납할 수 있겠는가"라며 "진실은 반드시 밝혀질 수 밖에 없다. 국민 여러분, 정의와 양심이 승리하는 그날까지 함께 가자"라고 촉구했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지