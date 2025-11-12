노만석 검찰총장 대행 사의…대장동 항소 포기 닷새만

노만석 검찰총장 직무대행이 12일 대장동 민간업자 개발 비리 의혹 항소 포기 논란 속에서 사의를 표명했다. 논란이 불거진 지 닷새 만이다.

12일 대장동 사건 항소 포기 여파로 사의를 표명한 노만석 검찰총장 직무대행이 서울 서초구 대검찰청에서 퇴근하고 있다. 뉴시스

대검찰청은 이날 오후 언론 공지를 통해 “금일 노만석 검찰총장 직무대행은 사의를 표명했다”고 밝혔다.

지난 7월 심우정 당시 검찰총장의 자진 사퇴로 직무대행을 맡은 지 4개월여 만이다.

노 대행은 항소 포기 결정 사태를 둘러싼 후폭풍이 검찰 내부 집단 반발로 이어지자 전날(11일) 하루 연가를 사용한 뒤 이날 오전 출근했다. 노 대행은 칩거하며 자신의 거취를 고심한 것으로 알려졌다.

이날 출근길에서 ‘용퇴 요구 나오는데 입장 있나’, ‘이진수 법무부 차관으로부터 수사지휘권에 대한 언급을 들은 적이 있나’는 질문을 받았지만 답하지는 않았다.

앞서 서울중앙지검은 특정경제범죄 가중처벌법상 배임 등 혐의로 기소된 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과 김만배씨 등 대장동 민간업자들의 1심 판결에 대해 항소 시한인 지난 7일 밤 12시까지 항소하지 않았다.

중앙지검은 일부 무죄가 선고되는 등 다툼의 여지가 있는 1심 판결을 놓고 기존 업무처리 관행대로 항소해야 한다는 의견을 냈지만 법무부 의견을 들은 대검 수뇌부가 받아들이지 않은 것으로 알려졌다.

대검 지휘부 판단에 법무부 외압이 작용한 것 아니냐는 말이 나오면서 노 대행이 직접 해명에 나섰지만, 대검 연구관부터 참모진인 대검 부장(검사장급), 일선 검사장들 사이에서도 사퇴 요구가 터져 나왔다.

