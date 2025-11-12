장동혁 “李는 독재자… 탄핵까지 싸우자” [檢, 대장동 항소 포기 파장]

검찰의 대장동 사건 항소 포기에 대한 파상 공세를 이어가는 국민의힘은 12일 국회에서 대규모 규탄대회를 열었다. 국민의힘은 이재명 대통령이 검찰의 항소 포기 결정 배후라고 주장하며 국정조사 실시를 강력 촉구했다.

국힘 파상공세 국민의힘 장동혁 대표가 12일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 ‘대장동 일당 7400억원 국고 환수 촉구 및 검찰 항소 포기 외압 규탄대회’에서 마이크를 잡고 발언하고 있다. 허정호 선임기자

국민의힘 장동혁 대표는 이날 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 열린 ‘대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회’에서 “항소 포기의 정점에는 이 대통령이 있다”며 “항소 포기는 이재명을 위한, 정성호(법무부장관)에 의한, 노만석(검찰총장 직무대행)의 항소 포기”라고 말했다.



장 대표는 “항소 포기는 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다”며 “이 대통령은 5개 재판 12개 혐의를 모두 없애려고 할 것”이라고 덧붙였다. 그는 “법 위에 서려고 하는 자가 있다면 그것은 독재자다. 그래서 이 대통령은 독재자”라며 공세 수위를 높였다.



장 대표는 이날 내란 선전·선동 혐의로 조은석 특별검사팀에 체포된 황교안 전 국무총리도 언급했다. 그는 “전쟁이다. 우리가 황교안”이라며 “이 대통령에 대한 재판이 다시 시작될 때까지, 우리가 이 대통령을 탄핵하는 그날까지 함께 뭉쳐서 싸우자”고 열기를 끌어올렸다. 이날 국민의힘은 1만명 운집을 목표로 전 당원협의회에 ‘동원령’을 내렸다. 집결한 당원들은 지도부 연설에 “탄핵”이라고 외치며 호응했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 12일 서울 여의도 국회의사당 본관 앞 중앙계단에서 열린 대장동 일당 7400억 국고 환수 및 검찰 항소포기 외압 규탄대회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

항소 포기 결정에 대한 대통령실 개입설을 제기하는 국민의힘은 국정조사 필요성을 강하게 주장하고 있다. 송언석 원내대표는 이날 규탄사에서 “(더불어민주당이 주장하는) 항명이든, 조작(기소)이든 국정조사를 실시하자”며 “우리는 국민에게 진실을 밝혀야 한다”고 강조했다.

