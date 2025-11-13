‘현금부자 로또’ 반포 래미안 트리니원 청약 5.5만명 몰려

서울 서초구에 들어서는 ‘반포 래미안 트리니원’(반포3주구 재건축) 1순위 청약에 약 5만5000명이 몰리며 세 자릿수 경쟁률을 기록했다.

당첨 시 20억∼40억원의 시세차익이 예상돼 ‘로또 청약’으로 불렸지만 고강도 대출 규제로 ‘현금 부자’만 당첨 기회를 누릴 수 있다는 지적이 나온 아파트다.

12일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행한 반포 래미안 트리니원 1순위 해당지역 청약에서 230가구(특별공급 제외) 모집에 5만4631명이 신청했다. 평균 경쟁률은 237.5대 1로, 전용면적 84㎡B형의 경쟁률이 531.4대 1로 가장 높았다.

이어 84㎡A형(457.3대 1), 84㎡C형(413.5대 1), 59㎡A형(245.2대 1), 59㎡B형(198.6대 1), 59㎡C형(152.3대 1), 59㎡D형(143.3대 1) 등의 순이었다.

반포 래미안 트리니원은 서울 전역과 경기권 12곳을 토지거래허가구역으로 묶은 10·15 부동산 대책 이후 나온 첫 규제 지역 내 분양 단지다. 지하 3층~지상 최고 35층, 17개동, 2091가구 규모로 지어진다. 반포 아파트 3주구를 재건축하는 단지로 분양가 상한제가 적용돼 전용 59㎡의 경우 분양 가격이 18억4900만∼21억3100만원, 전용 84㎡의 경우 26억3700만∼27억4900만원 수준으로 책정됐다.

이 단지 인근에 있는 래미안원베일리 전용 84.98㎡는 실거래가가 50억~70억원에 달한다. 래미안 원펜타스(반포동) 전용 84㎡도 지난 3월 기준 47억원에 거래됐고, 아크로리버파크(반포동)는 9월 56억원에 팔렸다. 주변 시세를 고려했을 때 당첨과 동시에 20억∼40억원의 시세차익이 보장되는 셈이다.

그러나 10·15 대책에 따라 주택담보대출 한도가 시가 15억원 이하 주택은 6억원, 15억원 초과∼25억원 이하 주택은 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원으로 축소돼 대출 없이 약 20억원을 동원할 수 있는 재력가 중심으로 혜택을 보게 됐다.

