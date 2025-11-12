DJ 노벨상 메달, 예비문화유산 된다

김대중 전 대통령의 노벨평화상 메달, 6월 항쟁의 도화선이 된 이한열 열사의 옷과 신발 등이 첫 예비문화유산으로 지정된다.



국가유산청은 최근 문화유산위원회 근현대분과 회의에서 10건의 예비문화유산 선정 안건이 가결됐다고 12일 밝혔다.

김대중 전 대통령의 노벨평화상 증서

예비문화유산은 제작되거나 형성된 지 50년이 지나지 않은 근현대문화유산 가운데 근현대 역사와 문화를 대표하는 문화유산을 선정·관리하는 제도다. 문화적 의미나 가치가 높은 미래 자원을 사전에 발굴한다는 취지다. 지난해 9월 도입 후 선정은 이번이 처음이다.



이번에 선정된 예비문화유산 10건에는 우리나라 근현대사의 주요 순간과 인물, 사건, 이야기가 담긴 중요 유물들이 포함됐다고 국가유산청은 설명했다.

이한열 열사의 유품

법정스님 빠삐용 의자

목록에는 한국인 최초의 노벨상 수상자인 김 전 대통령의 노벨평화상 메달과 증서, 1987년 민주항쟁 도중 최루탄에 맞아 사망한 이한열 열사의 유품 등을 필두로 ‘무소유’의 저자인 법정스님이 전남 순천 송광사 불일암에서 수행할 당시 직접 제작해 사용한 ‘법정스님 빠삐용 의자’ 등이 포함됐다.



40여년간 전남 고흥 소록도에서 한센병 환자를 위해 헌신한 마가렛 피사렉 간호사와 마리안느 스퇴거 간호사가 쓴 물건 ‘천사의 물품’도 예비문화유산으로 이름을 올리게 됐다. 1988년 서울올림픽 개회식에서 전 세계의 주목을 받은 굴렁쇠와 당시 윤태웅군이 착용한 의상을 그린 그림 ‘88 서울올림픽 굴렁쇠와 의상 스케치’도 가결됐다. 국가유산청은 조만간 정부 관보를 통해 관련 내용을 고시한 뒤, 예비문화유산으로 최종 선정한다.

