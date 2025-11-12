써모 피셔 사이언티픽, ‘ASOCIO 어워드2025’ 인재개발 부문 수상

써모 피셔 사이언티픽(써모 피셔)가 아시아대양주정보산업기구(ASOCIO)가 주관하는 'ASOCIO 어워드 2025'에서 인재개발(Talent Development) 부문 수상 기업으로 선정됐다고 12일 밝혔다.

ASOCIO 어워드는 아시아·대양주 24개국 ICT 협회가 참여하는 권위 있는 국제 상이다. 매년 디지털 혁신과 발전에 기여한 우수 기업 및 기관을 선정한다. 인재개발 부문은 교육, 인재 양성, 조직 내부역량 강화 등 인적자원 개발 활동을 통해 디지털 생태계 발전에 공헌한 기업에게 수여된다.

써모 피셔 사이언티픽이 11일 대만 타이베이 쉐라톤 그랜드 호텔에서 개최된 ‘ASOCIO 어워드 2025’에서 인재개발 부문을 수상했다.

써모 피셔는 최근 3년간 전사적 사내 디지털 문화 프로그램 ‘윈디(WINDI)’를 통해 임직원의 디지털 역량을 체계적으로 강화해 왔다.

내부 교육을 넘어 △직원들이 AI 활용 아이디어를 실험하고 공유하는 AI 커뮤니티 △반복 업무를 자동화하는 RPA (Robotics Automation Process) 사내 개발 활동 △보안 인식을 높이기 위한 사이버보안 앰배서더 등 직원 참여형 프로그램을 운영했다. 그 결과 자동화와 AI 활용이 업무 현장에 자연스럽게 정착하며 조직 전반으로 확산됐다.

이번 수상의 근거가 된 주요 성과로는 임직원 90% 이상이 참여하는 연례 윈디 프로그램을 통해 디지털·AI 학습 문화를 확산한 것을 비롯해 협업 기반 자동화 프로젝트로 2024년 한 해 동안 약 6만3500 시간의 생산성 향상(2022년 대비 약 3배 증가)을 달성한 점이 있다.

또한 사내 피싱 메일 모의 훈련에서 80% 이상의 신고율을 기록하며 써모 피셔 글로벌 내에서도 평균을 크게 웃도는 성과를 냈다.

써모 피셔 직원들이 사내 디지털 역량 강화 프로그램 ‘윈디’ 행사에 참여하고 있다.

이번 써모 피셔의 수상은 2016년 이후 40여 건에 달하는 한국 수상 사례 중 글로벌 기업에게 주어진 것으로, 7년 만에 글로벌 기업의 한국 내 성과가 인정받은 사례다.

써모 피셔 사이언티픽 코리아 석수진 대표는 “국제 무대에서 한국 현지의 디지털 혁신 노력이 인정받아 매우 뜻깊다”며 “이번 수상을 계기로 축적된 디지털 역량을 비즈니스 현장으로 확장해, AI·바이오, 자동화 등 미래 성장 핵심 분야에서 고객 비즈니스 혁신을 적극 지원하고, 디지털 기반 기술을 활용한 차세대 연구 환경을 고객과 함께 구축하며 디지털 전환을 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 써모 피셔는 오는 18일부터 19일까지 ‘Connecting Science with Intelligence’ 주제의 ‘2025 최신 기술 컨퍼런스’ 고객 대상 세미나를 개최한다. AI 바이오 등에 대한 심도 있는 내용을 다루며 직원 혁신을 넘은 고객 혁신으로의 행보를 이어갈 예정이다.

