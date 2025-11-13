농협, 부정부패 제로화 고강도 혁신 착수

각종 비위 의혹이 불거진 농협이 ‘범농협 혁신 태스크포스(TF)’를 발족하고 책임경영·청렴농협을 위한 강도 높은 개혁안을 내놨다.



농협중앙회가 12일 발표한 개혁안에는 지배구조 혁신, 지역 농·축협 부정부패 제로(0)화, 농업인 부채 탕감의 3대 전략이 담겼다.



먼저 지배구조 혁신을 위해 대표와 임원, 집행 간부의 절반 이상을 교체하는 인적 쇄신에 나선다. 임원 선출 과정은 투명성을 높이고, 퇴직자의 재취업은 원칙적으로 제한한다. 대표이사에게는 경영 자율성을 보장하는 책임경영 체계를 확립하는 한편, 비위 발생 시 해임 등으로 엄중히 문책한다는 방침이다. 또 각종 논란을 원천 차단하기 위해 수의계약을 금지하기로 했다. 지역 농·축협의 부정부패 제로화를 위해서는 부정부패가 발생한 농·축협에 중앙회의 지원을 전면 중단하고, 엄격한 비용 집행 가이드라인과 제재 방안을 마련하기로 했다. 또 부정선거를 방지하기 위한 선거관리기구와 신고센터도 도입할 예정이다.



농협의 공익적 역할도 강화한다. 농업인 장기 연체 채권을 소각해 신용 회복을 돕고, 소상공인을 위한 ‘생산적·포용금융’에 5년간 108조원을 투입할 계획이다. 또 농촌 소멸 방지를 위해 3조6000억원을 투입하는 ‘농심천심운동’을 적극적으로 전개할 예정이다.



농협은 이 같은 개혁 과제를 추진하기 위해 부회장을 위원장으로 하는 범농협 혁신 TF를 발족해 즉시 운영한다. 중앙회는 “이번 개혁 추진 계획에 과거의 구습과 관행을 타파하겠다는 결연한 의지를 담았다”고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지