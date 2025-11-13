지방선거 앞두고 ‘부·울·경 메가시티’ 재점화

문재인정부가 수도권 과밀화 해소와 지역균형발전을 위해 추진했던 ‘부산·울산·경남특별연합’(부·울·경 메가시티)이 내년 지방선거를 앞두고 부활할지 관심이 집중된다. 행정통합에 대한 부산과 경남 시·도민들의 열기가 뜨겁지 않은 데다 이재명정부가 출범하면서 부·울·경 메가시티가 오히려 지역 화두로 다시 부상하고 있기 때문이다.



12일 부산시 등에 따르면 부·울·경 메가시티는 부산시·울산시·경남도의 도시권을 연계해 공간을 압축하고 혁신하는 과정을 통해 부·울·경을 하나의 거대한 도시로 통합하기 위해 제안된 특별지방자치단체로 김경수 당시 경남지사가 주도했다. 특별지자체란 지방자치법상 2개 이상의 지자체가 공동으로 특정한 목적을 위해 광역적으로 사무를 처리할 필요가 있을 때 설치할 수 있는 법인이다. 2022년 지방선거에서 부·울·경 단체장이 국민의힘 소속으로 교체되자 울산시와 경남도가 메가시티에서 발을 빼면서 결국 무산됐다. 이후 부산과 경남의 행정통합이 대안으로 제시돼 현재 추진 중이지만 제자리걸음만 하고 있다.

내년 지방선거 출마론이 제기되고 있는 김경수 지방시대위원장은 최근 해양수산부의 부산 이전을 계기로 부산과 울산, 경남이 동반성장할 수 있는 ‘부·울·경 동반성장 및 공동 생태계’를 강조해 눈길을 끈다. 김 위원장은 “부산신항과 가덕도신공항을 중심으로, 울산의 제조 인공지능(AI) 산업과 경남의 우주항공산업을 동남권 전체 권역별로 묶어 발전시키기 위해선 행정통합이 필수요건”이라고 주장한다.



부산시와 경남도는 부산·경남 행정통합에 속도를 내기 위해 현장설명회를 열고, 양 시·도민들의 의견 수렴에 힘을 쏟고 있다. 올 하반기 부산에서 8차례에 걸쳐 현장설명회가 개최될 예정이다. 부산경남행정통합공론화위원회는 12일 부산 해운대구 부산도시공사 아르피나에서 ‘2025년 하반기 부산지역 현장설명회’를 개최했다.



다음 달까지 부산에서 총 8차례에 걸쳐 진행되는 현장설명회는 이날 해운대구·기장군 주민 대상 첫 설명회를 시작으로 다음 달 5일까지 중·동구, 동래·금정·연제구, 북·강서구, 영도구, 부산진·사상구, 남·수영구, 서·사하구에서 각각 개최된다. 시는 행정통합에 따른 지역 맞춤형 정책 및 기대효과 등을 보완하고, 지역 발전방안을 시민들과 함께 고민하는 논의의 장이 될 것으로 기대하고 있다. 전호환 공론화위원회 공동위원장은 “현재 대한민국은 지역소멸 등 국가적 위기 상황 속에 있으며, 부산과 경남의 행정통합을 통해 강력한 분권형 지방정부 구축을 이끌어내야 한다”고 강조했다. 그러면서 “행정통합 과정에서 가장 중요한 것은 지역이 주도하는 상향식 행정통합이며, 하반기 현장설명회를 통해 지역발전 방안과 지역주민의 역할에 대해 의견을 교환하는 논의의 장을 열 것”이라고 덧붙였다.



시·도 간 행정통합은 대구와 경북, 대전과 충남에서도 논의가 진행되고 있다. 이외에 대전과 세종, 충남, 충북이 합심해 특별지방자치단체 ‘충청광역연합’을 출범시켰고, 광주와 전남도 특별광역연합을 추진 중이다.

