제주 3대 농산물, 몽골시장 진출

노지감귤과 골드키위 등 제주산 농산물이 몽골 시장에 진출했다.



제주도 농업기술원과 제주시농협은 12일 제주시농협 농산물산지유통센터에서 몽골 수출을 위한 ‘제주 대표 농산물 상차식’을 가졌다. 제주지역 대표 농산물인 노지감귤, 골드키위(스위트골드), 월동무 3품목을 통합해 수출하는 첫 사례다.



노지감귤 100t, 골드키위 20t, 월동무 3t 등 총 123t 규모로, 이번 첫 수출 물량 약 17t(노지감귤 1만5840㎏, 스위트골드 1036.8㎏, 월동무 80㎏)을 시작으로 12월까지 순차적으로 진행한다.



첫 수출을 기념해 27일부터 다음달 10일까지 몽골 이마트 매장에서 ‘헬로 제주! 제주의 맛을 만나다!’ 제주 농산물 판촉 행사를 연다.



몽골은 최근 국민소득 증가로 고품질·안전 농산물에 대한 수요가 꾸준히 증가하는 신흥시장이다. 제주도는 이번 수출을 통해 일본·러시아 중심의 수출 구조를 넘어 동북아 내륙시장으로 진출하는 새로운 교두보를 마련했다.



이번 수출은 수출기업 통합조직 수출활성화 지원사업과 연계해 이뤄졌다. 도농업기술원 관계자는 “제주산 농산물 수출 확대를 위해 관계기관과의 협업을 강화하고 수출농가 맞춤형 현장 기술지원을 강화해 수출 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

